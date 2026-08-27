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Bluesound vernieuwt draadloze subwoofer met de PULSE SUB (SW200)

27 augustus 2026 1 Minuut 0 Reacties
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Bluesound heeft de PULSE SUB (SW200) gepresenteerd, een volledig nieuw ontwikkelde draadloze actieve subwoofer. Met ruim twee keer zoveel vermogen als zijn voorganger en een slim akoestisch ontwerp geeft de subwoofer films, muziek en games meer diepte en impact, zonder dat de behuizing hinderlijk gaat trillen.

bluesound

In de compacte behuizing werken twee speciaal ontwikkelde 6,5-inch woofers die tegenover elkaar zijn geplaatst en worden aangestuurd door een 350 watt sterke versterker met Smart DSP. Doordat de mechanische krachten van de twee drivers elkaar grotendeels opheffen, blijven ongewenste trillingen van de kast minimaal. Dit levert een strakke, gecontroleerde basweergave op die niet alleen luid is, maar vooral voor meer detail in het geluid zorgt.

De subwoofer is ontworpen voor het BluOS-ecosysteem en koppelt draadloos met compatibele apparaten, zoals de PULSE CINEMA soundbar of de POWERNODE streamingversterker. De installatie en de verdere afstelling van volume, fase en crossoverfrequentie verlopen eenvoudig via de BluOS Controller-app. Voor integratie met traditionele audiosystemen beschikt het apparaat bovendien over een ethernetpoort en een analoge ingang.

De Bluesound PULSE SUB (SW200) is vanaf januari 2027 verkrijgbaar bij geautoriseerde dealers. De compacte subwoofer is voorzien van een stoffen afwerking met geïntegreerd kabelmanagement en komt op de markt in het zwart en wit/tan voor een adviesprijs van € 999,-.

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