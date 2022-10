Streamingtips #43 – The Peripheral, The Simpsons en Disconnect

The Peripheral (Amazon Prime Video)

De makers van Westworld hebben een nieuwe serie uitgebracht, namelijk The Peripheral. Het draait om een vrouw die in een 3D-printwinkel werkt en VR-spellen voor rijke mensen speelt. Wanneer ze op een avond in een VR-wereld terechtkomt met toekomstig Londen, blijkt dat het helemaal geen virtuele wereld is. Wat het wel is en welke rol de jonge vrouw hierin kan spelen, wordt langzaam maar zeker uitgevouwen in The Peripheral.