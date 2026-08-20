Nieuws Audio Luidsprekers

Teufel lanceert actieve boekenplankspeakers ULTIMA 25 ACTIVE 2

20 augustus 2026 1 Minuut 0 Reacties
Teufel Ultima 25 Active 2

Teufel pakt uit vandaag met de lancering van de ULTIMA 25 ACTIVE 2, een nieuw setje actieve boekenplankspeakers.

Teufel Ultima 25 Active 2

Teufel presenteert de tweede generatie van deze actieve boekenplankspeakers. Dit is een echte alles-in-één-set en heeft dus geen externe versterker nodig. Alles wat je nodig hebt is ingebouwd. De ULTIMA 25 ACTIVE 2 zijn zowel geschikt voor tv-geluid als voor muziekstreaming. Deze tweede generatie biedt HDMI ARC, bluetooth 5.0 met aptX en AAC en heeft een geïntegreerde DAB+/FM-tuner aan boord. Tegelijkertijd blijft het trouw aan de ULTIMA-familie qua looks.

De hoofdluidspreker biedt een geïntegreerde eindversterker met 2 x 50 Watt RMS. Het is een 2-kanaals systeem met een middentoner van geweven Kevlar met faseplug en een 25 mm tweeter met Waveguide. Dit moet volgens de Berlijnse audiofabrikant zorgen voor krachtige en vervormingsvrije weergave van geluid in woonruimtes. Qua aansluitingen heb je de beschikking over HDMI ARC/CEC voor verbinding met je tv, een optische digitale ingang, AUX-in en een geïntegreerde usb-c-geluidskaart. Dit zorgt ervoor dat je de speaker ook kunt gebruiken in combinatie met een pc. Deze actieve speakers beschikken over een dimbaar OLED-display, touchbediening op de behuizing, een meegeleverde afstandsbediening en Dynamore Virtual Center voor een betere verstaanbaarheid van stemmen. Je kunt indien gewenst de Teufel ULTIMA 25 ACTIVE 2 uitbreiden met een subwoofer en onderdeel laten zijn van een surround-systeem.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel ULTIMA 25 ACTIVE 2 is per direct beschikbaar via de website van Teufel in de kleuren Night Black en Pure White voor 549,99 euro.

Reacties (0)

Lees meer

JBL EasySing Mic Mini Create
Nieuws Create Accessoires 13 mei 2026

Karaokesessie in je zak met de EasySing Mic Mini van JBL

13 mei 2026
Blink Buitencamera 2K+ Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 04 februari 2026

Blink Buitencamera 2K+ is echt heel compact en vierkant

04 februari 2026
2400AC+house-garage1920 scene Smarthome
Gesponsord Smarthome 01 mei 2026

Zendure – Partner van FWD

01 mei 2026
Nikon ZR_9_2 Create
Digital Movie Reviews Create 13 mei 2026

Review: Nikon ZR 6K RAW cinesysteemcamera – Heerlijk compact & fullframe cinekwaliteit

13 mei 2026
SwitchBot Standing Circulator Fan Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 07 mei 2026

SwitchBot pakt de warme dagen aan met de Standing Circulator Fan

07 mei 2026
TCL mat tv Beeld
Achtergrond Tips en advies Beeld 26 februari 2026

Waarom je volgende tv misschien wel mat is (en kan zingen)

26 februari 2026
Naamloos
Streamingdiensten 12 augustus 2026

Spotify verhoogt de prijzen van Premium in Nederland en België

12 augustus 2026
Over your dead body header Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 12 juni 2026

Streamingtips #24 – Southland, Ligas en meer

12 juni 2026