Teufel lanceert actieve boekenplankspeakers ULTIMA 25 ACTIVE 2

Teufel presenteert de tweede generatie van deze actieve boekenplankspeakers. Dit is een echte alles-in-één-set en heeft dus geen externe versterker nodig. Alles wat je nodig hebt is ingebouwd. De ULTIMA 25 ACTIVE 2 zijn zowel geschikt voor tv-geluid als voor muziekstreaming. Deze tweede generatie biedt HDMI ARC, bluetooth 5.0 met aptX en AAC en heeft een geïntegreerde DAB+/FM-tuner aan boord. Tegelijkertijd blijft het trouw aan de ULTIMA-familie qua looks.

De hoofdluidspreker biedt een geïntegreerde eindversterker met 2 x 50 Watt RMS. Het is een 2-kanaals systeem met een middentoner van geweven Kevlar met faseplug en een 25 mm tweeter met Waveguide. Dit moet volgens de Berlijnse audiofabrikant zorgen voor krachtige en vervormingsvrije weergave van geluid in woonruimtes. Qua aansluitingen heb je de beschikking over HDMI ARC/CEC voor verbinding met je tv, een optische digitale ingang, AUX-in en een geïntegreerde usb-c-geluidskaart. Dit zorgt ervoor dat je de speaker ook kunt gebruiken in combinatie met een pc. Deze actieve speakers beschikken over een dimbaar OLED-display, touchbediening op de behuizing, een meegeleverde afstandsbediening en Dynamore Virtual Center voor een betere verstaanbaarheid van stemmen. Je kunt indien gewenst de Teufel ULTIMA 25 ACTIVE 2 uitbreiden met een subwoofer en onderdeel laten zijn van een surround-systeem.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel ULTIMA 25 ACTIVE 2 is per direct beschikbaar via de website van Teufel in de kleuren Night Black en Pure White voor 549,99 euro.