Streamingtips #38 – Monster, Stranger Things, Superman en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
Monster: The Lizzie Borden Story (Netflix)
Ryan Murphy is terug met een nieuw seizoen van Monster. Eerder verscheen in die reeks al Dahmer en Ed Gein, maar nu is de beurt aan een vrouwelijke killer: Lizzie Borden. Ze is een jonge vrouw die aan allerlei regels moet voldoen en dat begint haar op den duur zodanig de keel uit te hangen dat ze met haar dienstmeid Bridget compleet wordt meegesleept in een spel van seks, macht en wraak. En haar moordwapen? Dat is een bijl.
Stranger Things: Tales from ‘85 (Netflix)
Wie maar niet genoeg kan krijgen van Stranger Things, die kan die wereld in ieder geval nog beleven in Stranger Things: Tales from ‘85. Deze animatieserie speelt zich af direct na het tweede seizoen van de hoofdserie over Eleven en haar vrienden en hierbij lijkt het allemaal even koek en ei te zijn, maar niets is minder waar.
Superman (Netflix en HBO Max)
Hij stond al op HBO Max, maar iedereen die Netflix heeft kan nu ook genieten van David Corenswet als Superman. De film, gemaakt door de geliefde superheldenregisseur James Gunn, weet een interessante nieuwe vertelling over Supes neer te zetten, waarbij Nicholas Hoult een geweldige villain neerzet en Rachel Brosnahan een nog betere Lois Lane.
De Augurkenkoning (Videoland)
Oos Kesbeke en zijn kinderen runnen een augurkenbedrijf en dat doen ze op geheel eigen, maar puur Amsterdamse wijze. Het is de reden dat onder andere Camiel in een klap ontzettend beroemd is geworden en bijvoorbeeld in Expeditie Robinson verscheen. Deze realityserie over de mensen achter het bekende tafelzuur is zeer geliefd en nu toe aan zijn vijfde seizoen.
EPiC: Elvis Presley in Concert (SkyShowtime)
We hebben natuurlijk een paar jaar geleden al een geweldige Elvis Presley-film gekregen van Baz Luhrmann, maar in EPiC: Elvis Presley in Concert is een soort concertregistratie (overigens ook gemaakt door Baz Luhrmann) waarin we Elvis een concert zien geven zoals we hem echt kennen. Een geweldige productie die voor fans, maar ook anderen, geweldig is om te zien.
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