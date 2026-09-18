Streamingtips #38 – Monster, Stranger Things, Superman en meer

Monster: The Lizzie Borden Story (Netflix)

Ryan Murphy is terug met een nieuw seizoen van Monster. Eerder verscheen in die reeks al Dahmer en Ed Gein, maar nu is de beurt aan een vrouwelijke killer: Lizzie Borden. Ze is een jonge vrouw die aan allerlei regels moet voldoen en dat begint haar op den duur zodanig de keel uit te hangen dat ze met haar dienstmeid Bridget compleet wordt meegesleept in een spel van seks, macht en wraak. En haar moordwapen? Dat is een bijl.