Streamingtips #39 – Toy Story 5, MobLand en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
MobLand (SkyShowtime)
Tom Hardy speelt in deze maffia-achtige serie een fikser: een man die de vuile klusjes oplost voor een rijke misdaadfamilie. Het is een verfrissende serie omdat hij niet zo onderdanig is naar zijn werkgevers, terwijl het tegelijkertijd wel bomvol actie zit, zoals we van maker Guy Ritchie mogen geloven. Met heel toffe rollen van Pierce Brosnan en Helen Mirren. En opmerkelijk genoeg veel herkenbare relatieproblemen.
Outlander: Blood of my Blood (HBO Max)
Deze prequel van Outlander is stiekem vorige week al met zijn tweede seizoen begonnen, maar we nemen hem deze week mee: het draait allemaal om het liefdesverhaal van de ouders van Jamie Fraser, die veel maatschappelijke standaarden die in hun tijd gelden moeten zien te overwinnen, zonder daarbij elkaar te verliezen.
Toy Story 5 (Disney+)
Onze favoriet is nog altijd Toy Story 3, maar deze vijfde stelt ook zeker niet teleur. In Toy Story 5 is de grote dreiging voor de speelgoedpoppen de tablet, die net als in het echte leven geneigd is om alle aandacht van kinderen op te slurpen. Wat echter al leuke extra erbijkomt in deze film, dat is dat het ook over paardenmeisjes gaat: heel zoet. En natuurlijk met een gezonde dosis Pixar-humor: heerlijk.
Nimesh Patel: Lucky Lefty (Netflix)
Extreme ziekenhuisrekeningen, zijn Indiase familie: veel dingen moeten het ontgelden in deze comedyspecial van Nimesh Patel, die Lucky Lefty heet. Hij neemt geen blad voor de mond en dat is erg verfrissend, al geldt ook voor deze comedian dat dit niet per se voor iedereen is.
Unabomber (Netflix)
Het blijft een bizar verhaal, dat van Ted Kaczynski, de Unabomber die op akelige wijze door middel van bommen meerdere mensen om het leven bracht. In deze biografische film spelen onder andere Russell Crowe en Shailene Woodley. Het gaat om een spannende klopjacht van de FBI die laat zien wat isolement met een mens kan doen.
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