Streamingtips #39 – La La Land, Andor en The Outlaws

The Outlaws (HBO Max)

In The Outlaws worden zeven vreemden met elkaar in hetzelfde schuitje gezet. Je leert alles over hun individuele achtergronden en dat klinkt heel gezellig, maar is het totaal niet. Deze mensen haten elkaar, haten het werk dat ze moeten doen en dat alles komt samen in The Outlaws. Totdat één van hen in een soort maffia-achtig systeem terechtkomt, want dan blijken ze een soort Avengers te zijn.