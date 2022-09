Streamingtips #37 – Elizabeth Windsor, Pinocchio en Rick & Morty

Rick and Morty (HBO Max)

Je houdt ervan of je haat het: de avonturen van Rick and Morty. Rick is een wetenschapper die nogal gestoord is, Morty is zijn kleinzoon die altijd graag met hem op avontuur gaat. Deze serie weet zich niet alleen in humor te onderscheiden, maar ook in animatiestijl. Inmiddels is de immens populaire cartoon alweer aan zijn zesde seizoen toe en dat kun je nu bekijken op HBO Max.