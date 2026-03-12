Homey opent ecosysteem voor Python-ontwikkelaars

Bredere toegankelijkheid voor programmeurs

Door Python toe te voegen aan de ondersteunde talen, hoopt de fabrikant een nieuwe doelgroep van ontwikkelaars, hobbyisten en bedrijven aan te spreken. Python staat bekend om zijn brede toepassing in data-analyse, kunstmatige intelligentie en automatisering, wat nieuwe functionaliteiten naar de Homey App Store kan brengen.

De ondersteuning is breed uitgerold over het gehele productgamma:

Fysieke hardware: De SDK is direct bruikbaar voor de Homey Pro en de Homey Pro mini.

Cloud-oplossingen: Ondersteuning voor Homey Cloud.

Lokale servers: Gebruikers van de Self-Hosted Server kunnen eveneens Python-apps implementeren.

Publicatie en verificatie

Ontwikkelaars kunnen hun creaties in principe gratis aanbieden via de officiële Homey App Store. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de wijze van distributie. Voor lokale hardware kunnen hobbyisten vrijelijk apps delen. Wanneer een applicatie echter bedoeld is voor de Homey Cloud, stelt Athom de eis dat de ontwikkelaar geverifieerd is. Aan dit verificatieproces zijn kosten verbonden voor de betreffende partij.

Met deze stap zet Homey in op een snellere groei van het aantal beschikbare koppelingen en automatiseringen binnen hun smarthome-omgeving.