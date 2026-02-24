Teufel brengt Dolby Atmos gecertificeerde effectluidsprekers REFLEKT 2 uit

De Berlijnse audiofabrikant brengt een herziene versie uit van zijn Dolby Atmos gecertificeerde effectluidsprekers. Een geoptimaliseerde wandhouder, een aanpassing van het design en een verbeterde repareerbarheid, dat kenmerkt dit nieuwe model. Via een geïntegreerde schakelaar kan deze luidspreker ook in verschillende modi worden gebruikt. De Teufel REFLEKT 2 kan je gebruiken als upward-firing Dolby Atmos-speaker, als front-height speaker of als een normale achterspeaker.

Volgens Teufel tilt de REFLEKT 2 de surroundervaring van bestaande luidsprekersets naar een nieuw niveau. De speakers zijn geschikt voor Dolby Atmos-, DTS:X- en Auro 3D-content. Het zijn 2-kanaals luidsprekers met long-throw midwoofers. Dit zorgt voor hoge en vervormingsvrije volumes in je thuisbioscoop en ze sluiten naadloos aan op bestaande luidsprekersets van het merk in de Ultima-, Theater- en System-luidsprekers. De geoptimaliseerde houder maakt wandmontage bovendien nog eenvoudiger dan de voorganger.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel REFLEKT 2 is per direct verkrijgbaar via de website van Teufel. Je kunt kiezen uit een witte of een zwarte uitvoering. Prijs per paar is 299,99 euro. De speakers zijn ook verkrijgbaar in vooraf samengestelde bundels.