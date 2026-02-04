Nieuws Smarthome Tuin en terras

Husqvarna introduceert draadloze robotmaaiers met AI-camera

04 februari 2026 1 Minuut 0 Reacties
Husqvarna 2026

Husqvarna breidt zijn assortiment uit met drie nieuwe robotmaaiers: de Automower 308V, 312V en de Aspire R6V. De modellen maken gebruik van AI-vision technologie, waardoor ze zonder grensdraad kunnen werken en obstakels zelfstandig herkennen.

robotmaaier Husqvarna

Met de introductie van deze nieuwe lijn richt de fabrikant zich op een bredere doelgroep van particuliere tuinbezitters. De instapprijzen voor de nieuwe modellen beginnen bij ongeveer 1.100 euro.

Navigatie via beeldherkenning

De belangrijkste vernieuwing is de ingebouwde camera met AI-ondersteuning. Hiermee herkent de maaier in real-time objecten op het gazon, zoals speelgoed of tuingereedschap. In plaats van tegen een object aan te rijden, vertraagt de machine of past hij de route aan. Door deze cameratechniek kan de maaier ook blijven werken op plekken waar het satellietsignaal zwak is, bijvoorbeeld onder bomen of dicht bij muren. Zolang de software gras detecteert, vervolgt de machine zijn weg.

Installatie en privacy

De installatie verloopt volledig draadloos via de Husqvarna Connect-app en een stabiele wifi-verbinding. De beelden van de camera worden volgens de fabrikant uitsluitend lokaal in de maaier verwerkt voor navigatiedoeleinden. Er worden geen beelden opgeslagen of gedeeld met externe partijen, waarmee de privacy van de gebruiker gewaarborgd blijft.

Bediening en functies

Via een app kunnen gebruikers maaischema’s instellen en specifieke zones beheren. Zo is het mogelijk om bepaalde delen van de tuin, zoals bloemperken, tijdelijk uit te sluiten. Daarnaast kunnen de maaiers verschillende patronen maaien, zoals banen of een schaakbordmotief. De machines zijn geschikt voor hellingen tot 40% en keren bij een lege accu zelfstandig terug naar het laadstation.

Modellen en beschikbaarheid

De nieuwe serie is vanaf maart 2026 beschikbaar en bestaat uit de volgende modellen:

  • Aspire R6V: Geschikt voor tuinen tot 600 m² (€ 1.099,-)
  • Automower 308V: Geschikt voor tuinen tot 800 m² (€ 1.399,-)
  • Automower 312V: Geschikt voor tuinen tot 1.200 m² (€ 1.699,-)

De 308V en 312V worden verkocht via erkende dealers, terwijl de Aspire R6V online verkrijgbaar zal zijn.

Reacties (0)

Lees meer

Sf_AMATI_SUPREME_9 Audio
Music Emotion Verslag Audio 18 december 2025

Reportage: Sonus faber Amati Supreme bij Fine Sounds Benelux – Grote sprong voorwaarts

18 december 2025
The Hifi Studio_17 Audio
Music Emotion Audio Algemeen 13 januari 2026

Thedealer: The Hifi Studio – Waar luisteren een vak is

13 januari 2026
famous last words Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 17 oktober 2025

Streamingtips #42 – Splinter Cell: Deathwatch, Ewout en meer

17 oktober 2025
awd_header Smarthome
Nieuws Smarthome Tuin en terras 15 januari 2026

Dreame lanceert de A3 AWD Pro-series

15 januari 2026
Sonos Amp Multi Audio
Nieuws Audio Receivers en versterkers 28 januari 2026

Sonos kondigt Amp Multi aan voor uitgebreide multiroom-installaties

28 januari 2026
Anker solix review 10 Smarthome
Reviews Smarthome Energie 23 augustus 2025

Review: Anker SolarBank 3 Pro thuisaccu – plug & play energie-opslag met vooral minpunten

23 augustus 2025
Rotel DX-5_Lifestyle_4 Audio
FWD Music Emotion Reviews Audio Receivers en versterkers 14 augustus 2025

Review: Rotel DX-5 – Een juweeltje

14 augustus 2025
cmf headphones pro Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 29 september 2025

Eerste koptelefoon van budgetmerk CMF biedt een ongewone slider

29 september 2025