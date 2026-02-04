Husqvarna introduceert draadloze robotmaaiers met AI-camera

Met de introductie van deze nieuwe lijn richt de fabrikant zich op een bredere doelgroep van particuliere tuinbezitters. De instapprijzen voor de nieuwe modellen beginnen bij ongeveer 1.100 euro.

Navigatie via beeldherkenning

De belangrijkste vernieuwing is de ingebouwde camera met AI-ondersteuning. Hiermee herkent de maaier in real-time objecten op het gazon, zoals speelgoed of tuingereedschap. In plaats van tegen een object aan te rijden, vertraagt de machine of past hij de route aan. Door deze cameratechniek kan de maaier ook blijven werken op plekken waar het satellietsignaal zwak is, bijvoorbeeld onder bomen of dicht bij muren. Zolang de software gras detecteert, vervolgt de machine zijn weg.

Installatie en privacy

De installatie verloopt volledig draadloos via de Husqvarna Connect-app en een stabiele wifi-verbinding. De beelden van de camera worden volgens de fabrikant uitsluitend lokaal in de maaier verwerkt voor navigatiedoeleinden. Er worden geen beelden opgeslagen of gedeeld met externe partijen, waarmee de privacy van de gebruiker gewaarborgd blijft.

Bediening en functies

Via een app kunnen gebruikers maaischema’s instellen en specifieke zones beheren. Zo is het mogelijk om bepaalde delen van de tuin, zoals bloemperken, tijdelijk uit te sluiten. Daarnaast kunnen de maaiers verschillende patronen maaien, zoals banen of een schaakbordmotief. De machines zijn geschikt voor hellingen tot 40% en keren bij een lege accu zelfstandig terug naar het laadstation.

Modellen en beschikbaarheid

De nieuwe serie is vanaf maart 2026 beschikbaar en bestaat uit de volgende modellen:

Aspire R6V: Geschikt voor tuinen tot 600 m² (€ 1.099,-)

Geschikt voor tuinen tot 600 m² (€ 1.099,-) Automower 308V: Geschikt voor tuinen tot 800 m² (€ 1.399,-)

Geschikt voor tuinen tot 800 m² (€ 1.399,-) Automower 312V: Geschikt voor tuinen tot 1.200 m² (€ 1.699,-)

De 308V en 312V worden verkocht via erkende dealers, terwijl de Aspire R6V online verkrijgbaar zal zijn.