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Review: Nikon Z F4 28-135mm PowerZoom – Topklasse voor de fullframe videomaker en kleine crews

05 augustus 2026 4 Minuten 0 Reacties
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FWD award

Nikon zet na de overname van RED steeds meer in op cinema. Naast systeemcamera’s nu ook speciale cineobjectieven met Z-mount. Een uitblinker in deze is de F4 28-135mm PowerZoom (PZ) die exact de gewenste beeldkwaliteit en zoomrange biedt voor de veeleisende videomaker en kleine filmploegen. En met de PZ kan je net zo makkelijk elektronisch en cinematografisch zoomen als bij de camcorder.

Nikon Nikon Z F4 28-135mm PowerZoom PowerZoom Z F4 28-135mm

Bij de body’s kandidaten genoeg voor een F4 28-135mm powerzoom in fullframe format. Die dekt de meest gebruikte brandpunten voor cinematografische video in één enkel objectief. Voor de high-end professional past dit objectief op een groeiend aantal modellen van RED-camera. Bij de systeemcamera’s de Z9, Z8 en Z6 MKIII. En natuurlijk niet te vergeten de nieuwe ZR filmcamera. Het opnemen kan ook nog eens met gemak uit de hand. Heel welkom is daarbij dat tijdens het zoomen het zwaartepunt niet verschuift. Inmiddels heeft de Nikon Z F4 28-135mm al de EISA en TIPA-awards voor 2025/26 verschalkt. Een reden te meer voor Digital Movie om deze PZ eens kort nader aan de tand te voelen.

Fysiek en optische bouw

De maximale diafragmaopening bedraagt F4 en dat is ook bij wat minder licht zeker acceptabel. De fullframe resolutie is zondermeer geschikt voor 4,5,6 en 8K videobeelden. Het zoomobjectief meet 178 x 105mm en weegt 1.120 gram. De uitvoering is stof- en spatwaterdicht. Qua constructie behoorlijk robuust en kan tegen een stootje. De filtermaat meet 95 mm en de minimale scherpstelafstand is 34 cm met een vergrotingsfactor van 0,25 maal. Het uiterlijk oogt als dat van een echte cinelens compleet met gouden band en opschriften voor he zoombereik. De interne zoomconstructie werkt stil, vloeiend en het zwaartepunt verandert zoals gezegd niet tijdens de zoombeweging. Verschillende zoomsnelheden zijn er genoeg, 11 in totaal. Deze zoomspeeds kan de gebruiker toewijzen aan de zoomring/hendel of de functieknoppen. Voor wie de zoomfuncties op afstand wil besturen zijn de opties: NX Tether, SnapBridge en NX field. Dit vanaf een smartphone, tablet of computer. In combinatie met de Nikon Z9, biedt dit PZ-objectief de Hi-Res Zoomfunctie. Die geeft een beeldhoek die overeenkomt met een brandpuntsafstand van 270 mm bij 4K-video-opnames, zonder dat de cineast fysiek hoeft in te zoomen. Verder is de Nikon F4 28-135 PZ compatibel met professionele video-accessoires zoals matte-boxes, gimbal en follow-focus systemen. Een rechthoekige zonnekap en een driepoot-voetje worden meegeleverd.

Optische kwaliteit

Zoals wij van Nikon gewend zijn presteert het F4 28-135mm PZ-objectief in de hoogste klasse van dit marktsegment. Je kunt echt wel spreken van een ‘primezoomlens’. 8K vormt geen enkel punt en je kunt achteraf nog prima bijsnijden naar 4K. De zeer hoge scherpte, het contrast, zeer geringe vervorming, kleurechtheid, vignettering en chromatische aberratie zijn uit de kunst. Zelfs nog beter dan bijvoorbeeld een Nikon F4 24-120 mm. Helaas wel twee keer zo duur voor de fotograaf. De ware cineast heeft dat er echter wel voor over. De optische constructie omvat 18 lenselementen in 13 groepen. Waaronder drie ED en één asferisch element. De beeldhoek varieert van 75 tot 18 graden. N.B. Bij een kleinbeeld 35mm cinesensor (net wat minder groot fan fullframe) treedt een lichte cropop. Een hightech Meso Amorfe coating elimineert ghosting en flare. Daarnaast nog een vuil en vocht afstotende coating. Het maximale diafragma is F22 en dit omvat 9 lamellen. Focus shift bij het aanpassen van het diafragma en focus breathing zijn niet waarneembaar.

Praktijk en conclusie

De Nikon Z F4 28-135mm PZ is geen lichtgewicht doch wel redelijk compact. Valt best gedurende langere tijd goed stabiel in de hand te houden. Ergonomisch gezien kan je prima videofilmen en gelijktijdig in/uitzoomen met één hand (en drukknop). De powerzoom werkt soepel en snel. Er is een fraaie Bokeh. Wel missen wij een eigen interne optische beeldstabilisatie. Die moet uit de Nikon body komen. De zoomring is geen echt manueel type maar een elektronisch gekoppeld model. Werkt goed voor video, zeker met follow focus,  doch minder geliefd bij de fotograaf. Tevens geschikt voor de zogenaamde mid-shot zooms met een vast snelheid als filmische stijl.

Samenvattend

Een op en top video-objectief met uitmuntende optische prestaties voor de cineast. Voor hen van harte aanbevolen. Ons inziens wel te duur voor de fotograaf die meer keuze heeft aan voordeliger lenzen.

Prijzen & Info

Nikon Z F4 28-135mm PowerZoom € 2.799,-
www.nikon.nl

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