Fysiek en optische bouw

De maximale diafragmaopening bedraagt F4 en dat is ook bij wat minder licht zeker acceptabel. De fullframe resolutie is zondermeer geschikt voor 4,5,6 en 8K videobeelden. Het zoomobjectief meet 178 x 105mm en weegt 1.120 gram. De uitvoering is stof- en spatwaterdicht. Qua constructie behoorlijk robuust en kan tegen een stootje. De filtermaat meet 95 mm en de minimale scherpstelafstand is 34 cm met een vergrotingsfactor van 0,25 maal. Het uiterlijk oogt als dat van een echte cinelens compleet met gouden band en opschriften voor he zoombereik. De interne zoomconstructie werkt stil, vloeiend en het zwaartepunt verandert zoals gezegd niet tijdens de zoombeweging. Verschillende zoomsnelheden zijn er genoeg, 11 in totaal. Deze zoomspeeds kan de gebruiker toewijzen aan de zoomring/hendel of de functieknoppen. Voor wie de zoomfuncties op afstand wil besturen zijn de opties: NX Tether, SnapBridge en NX field. Dit vanaf een smartphone, tablet of computer. In combinatie met de Nikon Z9, biedt dit PZ-objectief de Hi-Res Zoomfunctie. Die geeft een beeldhoek die overeenkomt met een brandpuntsafstand van 270 mm bij 4K-video-opnames, zonder dat de cineast fysiek hoeft in te zoomen. Verder is de Nikon F4 28-135 PZ compatibel met professionele video-accessoires zoals matte-boxes, gimbal en follow-focus systemen. Een rechthoekige zonnekap en een driepoot-voetje worden meegeleverd.