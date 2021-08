Streamingtips #33 – The Green Knight, The Walking Dead en Bob Ross

How to Train your Dragon 2 (Videoland)

De eerste How To Train Your Dragon was al fantastisch door zijn kleurrijke personages, koddige draken, spanning en avontuur. Dit tweede deel laat een iets meer emotionele kant zien van de drakenbende, maar alsnog zit er genoeg humor en avontuur in voor een goede balans. Wederom is de visuele stijl geweldig en dit is dan ook met recht een aanrader voor nu het weer buiten iets minder zomers wordt.