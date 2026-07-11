Review: Indevolt Powerflex 2000 ECO thuisaccu

Specificaties en features

De PowerFlex 2000 ECO is een AC-gekoppelde plug-in-batterij, wat inhoudt dat je hem niet rechtstreeks op je zonnepanelen aansluit maar op het huisnet. De basismodule combineert een 2 kWh accu met een 2,4 kW bidirectionele omvormer. Wie ook zonnepanelen direct wil koppelen, kiest voor de PowerFlex 2000 Hybride-variant met vier MPPT-ingangen (samen tot 2.400 watt); die kost circa 100 euro meer. Voor onze test bleven we bij de ECO, omdat de meeste huishoudens al een omvormer op zolder hebben staan.

De accu’s zijn gebaseerd op LiFePO4 (lithium-ijzerfosfaat) en Indevolt voegt daar zijn eigen 3-in-1 CycBoost-technologie aan toe, die per cel actief balanceert om de bruikbare capaciteit langer op peil te houden. Op papier vertaalt zich dat in een opvallende specificatie: 10 jaar productgarantie en maar liefst 8.000 laadcycli, waar de meeste LFP-accu’s in deze klasse blijven steken op 6.000. Ter vergelijking: de Anker SOLIX Solarbank Max AC zit inmiddels op 10.000 cycli, dus Indevolt zit hier duidelijk boven het gemiddelde maar onder de nieuwste high-end concurrentie.

De basismodule alleen kan tot 1.000 watt leveren, met één uitbreidingsaccu wordt dat 2.000 watt, en pas met twee of meer uitbreidingsmodules haal je het maximum van 2.400 watt. Dat is een fabrikantskeuze om te voorkomen dat één losse 2 kWh-accu structureel op hoog vermogen wordt belast. Het systeem is uitbreidbaar tot maar liefst circa 22 kWh in één stapel — met meerdere stapels parallel kom je zelfs uit boven de 60 kWh. De behuizing is IP65-gecertificeerd, waardoor de PowerFlex zowel binnen als buiten geplaatst kan worden. In onafhankelijke tests komt de round-trip efficiency (het percentage van je opgeslagen energie dat er ook echt weer uitkomt) uit op ongeveer 80,5%, wat lager ligt dan bij de Zendure SolarFlow 2400 AC+ (87-88%) en de Marstek Venus E 3.0 (82,5%). Voor deze prijsklasse is dat wel gebruikelijk.

De prijs voor onze testconfiguratie — basismodule met 2 kWh-uitbreidingsaccu, samen goed voor 4 kWh — komt uit op circa 1.200 euro, wat neerkomt op zo’n 300 euro per kWh. Dat is competitief in de markt en vergelijkbaar met de kilowattuurprijs van de nieuwere Anker en Zendure-systemen, maar in een lager totaalbedrag omdat je klein begint. Precies daar zit ook de kracht van dit systeem: je start met wat je nodig hebt en breidt later uit.