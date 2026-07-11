Review: Indevolt Powerflex 2000 ECO thuisaccu

Na een reeks tests van grote namen als Anker SOLIX, Zendure en Marstek was het tijd voor een minder bekende speler op het gebied van plug-in-thuisbatterijen: de Indevolt PowerFlex 2000 ECO. Indevolt is een relatief jong Duits merk van Power Genius GmbH, in 2022 opgericht door alumni van de TU München. In Nederland en België wordt de PowerFlex-serie exclusief geleverd via Thuisbatterij.nl. Voor deze review hebben we de PowerFlex 2000 ECO als basis-omvormer plus één 2 kWh-uitbreidingsmodule getest, samen goed voor 4 kWh opslag, voor een totaalprijs van circa 1.200 euro. Een compact, modulair en bewust simpel gepositioneerd systeem — de vraag is of het merk zich in de praktijk ook kan meten met de grote broers.
De PowerFlex 2000 ECO is een AC-gekoppelde plug-in-batterij, wat inhoudt dat je hem niet rechtstreeks op je zonnepanelen aansluit maar op het huisnet. De basismodule combineert een 2 kWh accu met een 2,4 kW bidirectionele omvormer. Wie ook zonnepanelen direct wil koppelen, kiest voor de PowerFlex 2000 Hybride-variant met vier MPPT-ingangen (samen tot 2.400 watt); die kost circa 100 euro meer. Voor onze test bleven we bij de ECO, omdat de meeste huishoudens al een omvormer op zolder hebben staan.
De accu’s zijn gebaseerd op LiFePO4 (lithium-ijzerfosfaat) en Indevolt voegt daar zijn eigen 3-in-1 CycBoost-technologie aan toe, die per cel actief balanceert om de bruikbare capaciteit langer op peil te houden. Op papier vertaalt zich dat in een opvallende specificatie: 10 jaar productgarantie en maar liefst 8.000 laadcycli, waar de meeste LFP-accu’s in deze klasse blijven steken op 6.000. Ter vergelijking: de Anker SOLIX Solarbank Max AC zit inmiddels op 10.000 cycli, dus Indevolt zit hier duidelijk boven het gemiddelde maar onder de nieuwste high-end concurrentie.
De basismodule alleen kan tot 1.000 watt leveren, met één uitbreidingsaccu wordt dat 2.000 watt, en pas met twee of meer uitbreidingsmodules haal je het maximum van 2.400 watt. Dat is een fabrikantskeuze om te voorkomen dat één losse 2 kWh-accu structureel op hoog vermogen wordt belast. Het systeem is uitbreidbaar tot maar liefst circa 22 kWh in één stapel — met meerdere stapels parallel kom je zelfs uit boven de 60 kWh. De behuizing is IP65-gecertificeerd, waardoor de PowerFlex zowel binnen als buiten geplaatst kan worden. In onafhankelijke tests komt de round-trip efficiency (het percentage van je opgeslagen energie dat er ook echt weer uitkomt) uit op ongeveer 80,5%, wat lager ligt dan bij de Zendure SolarFlow 2400 AC+ (87-88%) en de Marstek Venus E 3.0 (82,5%). Voor deze prijsklasse is dat wel gebruikelijk.
De prijs voor onze testconfiguratie — basismodule met 2 kWh-uitbreidingsaccu, samen goed voor 4 kWh — komt uit op circa 1.200 euro, wat neerkomt op zo’n 300 euro per kWh. Dat is competitief in de markt en vergelijkbaar met de kilowattuurprijs van de nieuwere Anker en Zendure-systemen, maar in een lager totaalbedrag omdat je klein begint. Precies daar zit ook de kracht van dit systeem: je start met wat je nodig hebt en breidt later uit.
Design en plaatsing
Het design van de PowerFlex 2000 is nuchter en herkenbaar: een strakke, grijze behuizing zonder scherpe randen of losse antennes. De bouwkwaliteit is goed en het geheel oogt professioneel en degelijk afgewerkt. De omvormer en uitbreidingsmodules zijn stapelbaar, waarbij nieuwe modules simpelweg onder de bestaande worden geklikt. Vanaf een afstand doet dat inderdaad denken aan een set Lego-blokken, zoals de fabrikant zelf ook graag benadrukt.
Waar het formaat en gewicht van onze eerder geteste Anker SOLIX Solarbank Max AC met 73 kg tegen de grens van praktisch bruikbaar aan zaten, is de PowerFlex 2000 een verademing. De basismodule blijft redelijk compact en is prima door één persoon te plaatsen. Ook de uitbreidingsaccu’s zijn relatief handzaam. Een fijn detail is de brede LED-balk aan de voorkant, die niet alleen aangeeft of de accu aan het laden of ontladen is (respectievelijk groen en blauw, met een op- of neergaande beweging) maar ook de state of charge zichtbaar maakt door de hoogte van de verlichting. In één oogopslag zie je zo wat de accu doet, zonder de app te openen.
Doordat het systeem passief gekoeld is en zonder ventilator werkt, is de PowerFlex 2000 in de praktijk fluisterstil — alleen bij het schakelen van het interne relais hoor je hem soms even kort. In combinatie met de IP65-classificatie kun je hem dus zowel in de bijkeuken en garage plaatsen als in een schuur, mits weggewerkt uit direct zonlicht en niet in staand water.
Installatie: eenvoudig, maar handleiding rommelig
De installatie verliep in de basis vlot. Stekker in het stopcontact, de app openen, de accu en de P1/CT-meter koppelen en na een paar minuten was er een werkend systeem. Vergelijkbaar met wat we van andere plug-in-batterijen kennen. Standaard staat de PowerFlex 2000 ingesteld op 800 watt uit- en ingangsvermogen, wat je op een normale gedeelde huishoudgroep kunt aansluiten. Wil je meer dan 800 watt uit het systeem trekken, dan schrijft Indevolt in de handleiding voor om een gecertificeerde elektricien in te schakelen; op een eigen groep kan het volledige vermogen worden benut.
Waar het bij ons wél mis ging, was in de handleiding zelf. Op enkele plekken zijn de instructies onduidelijk of onvolledig, waardoor we tegen een paar issues aanliepen tijdens het opzetten. Extra spanning zat er in het feit dat we samen met de accu de nieuwe Ubihub UTP LAN-module geleverd kregen — Indevolt’s nieuwe communicatiemodule waarmee je het bestaande WiFi-moduletje zelf kunt vervangen door een uitvoering met een vaste UTP-poort, Modbus RS485, Bluetooth LE en LoRa. Dat je zoiets zelf kunt vervangen zonder de accu open te schroeven, is een dik pluspunt en typerend voor de modulaire aanpak van het merk. Alleen bleek de UbiHub op het moment van onze test nog niet compatibel met de slimme features van de AI-modus en de dynamisch-tariefmodus. Indevolt heeft dat uiteindelijk handmatig aan onze kant moeten aanpassen om alles goed werkend te krijgen. Dat vraagt om betere afstemming tussen hard- en software voor nieuwe klanten, maar het is wel goed om te zien dat de Nederlandse support snel en persoonlijk reageerde.
Slimme meter en compatibiliteit
Voor het optimaal aansturen van de PowerFlex 2000 is een slimme meter noodzakelijk. Indevolt biedt hier veel keuze: standaard wordt een Solarman P1-meter geleverd die simpelweg in de P1-poort van je Nederlandse slimme meter gaat, maar het systeem is daarnaast compatibel met alle gangbare Shelly-meters (Pro 3EM, Pro EM, 3EM en de Shelly Plug-serie), de HomeWizard P1-meter, EcoTracker (everHome) en stromleser.one. Vooral de brede Shelly-compatibiliteit is voor smarthome-liefhebbers een groot pluspunt.
Ook voor de omvormer-integratie heeft Indevolt een net rijtje merken op orde: de app ondersteunt Deye, FusionSolar (Huawei), GoodWe, Growatt, SolarEdge, Solax en VaySunic. Wie zonnepanelen heeft draaien op één van deze systemen, kan de opwek dus rechtstreeks in de app terugzien in plaats van via de omweg van het overschot dat via de meter binnenkomt. Iets waar bijvoorbeeld Anker het momenteel nog moet doen met alleen een eigen Smart Meter Gen 2.
Indevolt-app
De Indevolt-app doet in de basis wat hij moet doen. Alles is netjes in het Nederlands vertaald, je hebt real-time inzicht in laden, ontladen, verbruik en opwek, en het instellen van modi en vermogensschema’s verloopt zonder gedoe. Voor een merk dat pas sinds 2022 op de markt is, is de app opvallend compleet.
Twee kanttekeningen die we in de praktijk wel voelden. Ten eerste heeft de app steevast 5 tot 8 seconden nodig om de data te verversen als je iets opvraagt. Wie ‘even snel’ wil controleren wat de accu op dat moment doet, wacht relatief lang. Voor een app die je meermaals per dag opent is dat op de duur een irritatiepunt, vooral in vergelijking met concurrenten die de status vrijwel direct tonen. Ten tweede vinden we de grafieken en overzichten wat rommelig oogt: de weergave is functioneel, maar minder overzichtelijk dan bijvoorbeeld de Anker-app of de Zendure-app. De app is uitgebreid en biedt veel finetune-opties, maar de logica achter sommige instellingen is niet altijd meteen duidelijk, en het is relatief makkelijk om zonder het te weten twee tegenstrijdige instellingen tegelijk actief te hebben.
Modi en gebruik
De PowerFlex 2000 kent de modi die je van een moderne thuisaccu mag verwachten:
Zelfconsumptie: de standaardmodus, waarin de accu zoveel mogelijk je eigen opgewekte zonne-energie opslaat en later teruglevert aan huis.
Dynamisch tarief: de accu laadt bij lage prijzen en ontlaadt bij hoge prijzen. Nord Pool, aWATTar, Tibber en Octopus worden ondersteund via de app.
AI-modus: combineert prijsdata, verbruikspatroon en opwek tot een lerende strategie voor optimaal rendement.
Handmatige sturing: zelf laad- en ontlaadschema’s per uur instellen.
Noodstroom / off-grid: de aparte back-up-uitgang die inspringt bij een stroomstoring.
In de praktijk werkt de accu prima. Reageert snel op veranderingen in huisverbruik en doet gewoon wat hij moet doen. Gedurende onze testperiode kwamen we geen fouten, errors of onverwachte gedragingen tegen. Voor een jong merk waar de langetermijn-betrouwbaarheid nog moet blijken, is dat een goed teken. De vertraagde app-updates blijven wel in de weg zitten wanneer je iets wilt controleren of aansturen, maar de accu zélf reageert razendsnel.
Noodstroom
Net als de Anker Solarbank Max AC heeft de PowerFlex 2000 een ingebouwde noodstroomuitgang die binnen 10 milliseconden overschakelt bij een stroomstoring. Dat is snel genoeg om routers, computers en andere gevoelige apparatuur zonder onderbreking door te laten draaien. Het maximale off-grid-vermogen is wel afhankelijk van je configuratie: zonder uitbreidingsaccu levert het systeem 1.000 watt, met één uitbreidingsaccu 2.000 watt, en pas met twee of meer uitbreidingsmodules haal je de volle 2.400 watt. In onze 4 kWh-testopstelling kom je daarmee tot ongeveer twee uur op vol vermogen, of langer bij lagere belasting. Voor de essentiële apparatuur in huis is dat een prima buffer.
Een leuke bijkomstigheid: op de off-grid-uitgang kun je ook een micro-omvormer met een aantal zonnepanelen aansluiten. In eilandmodus (bij een echte stroomstoring dus) werkt deze functie op het moment van schrijven nog niet volledig; volgens Indevolt komt daar in de loop van 2026 nog een softwareupdate voor.
Smarthome-integratie
Hier scoort Indevolt heel goed. Er is een officiële Home Assistant-integratie, sinds versie 2026.3 zelfs standaard in de core aanwezig via lokale HTTP-polling. Voor Homey is er een aparte app beschikbaar (Indevolt Home Battery, van ontwikkelaar Rob Ceelen), die via de officiële API met de accu praat en zelfs Flow-cards biedt voor real-time sturing. Naast Home Assistant en Homey biedt Indevolt een open lokale API op basis van HTTP, waarmee ontwikkelaars zelf integraties kunnen bouwen zonder cloudverbinding. Voor de smarthome-liefhebber die zelf sleutelt en niet afhankelijk wil zijn van de fabrikant-cloud, is dat een verademing.
Waar merken als Anker hun smarthome-strategie nog steeds voornamelijk op Home Assistant afstemmen en Homey pas ergens in de toekomst beloven, heeft Indevolt beide integraties dus op orde. Dat is voor de Nederlandse markt — waar Homey een groot marktaandeel heeft — een echte plus.
Terugverdientijd
De terugverdientijd van een thuisaccu blijft, zoals in eerdere reviews besproken, afhankelijk van tal van factoren: je investeringskosten, het aantal en de opbrengst van je zonnepanelen, je energiecontract en je huisverbruik. In onze testopstelling van 4 kWh kunnen we op een gemiddelde zonnige dag zo’n 3 tot 4 kWh opslaan en ’s avonds gebruiken. Bij een gemiddelde energieprijs van 0,30 euro per kWh komt dat neer op zo’n 0,90 tot 1,20 euro besparing per dag. In de wintermaanden ligt dat lager, in de zomer met dynamische tarieven kan het juist gunstiger uitvallen.
Grove rekensom voor onze configuratie:
Totale investering: circa 1.200 euro
Dagelijkse besparing: 3,5 kWh × 0,30 euro = circa 1,05 euro
Jaarlijkse besparing: 1,05 euro × 365 dagen = circa 385 euro
Terugverdientijd in het meest gunstige geval: ruim 3 jaar
In de praktijk zal de werkelijke terugverdientijd waarschijnlijk richting de 5 tot 7 jaar gaan, afhankelijk van gebruik en de afbouw van de salderingsregeling per 2027. Wel is duidelijk dat de lage instapprijs van 1.200 euro voor een compleet werkend 4 kWh-systeem inclusief noodstroom en smarthome-integratie een aantrekkelijk instappunt is. Wie klein wil beginnen en later wil uitbreiden, kan hier prima uit de voeten zonder direct diep in de portemonnee te tasten.
Conclusie
De Indevolt PowerFlex 2000 ECO is een prettige verrassing. Waar je bij een minder bekende naam misschien concessies verwacht, doet dit systeem gewoon wat het moet doen — snel, stabiel en zonder de gebruikelijke kinderziektes. De accu reageert vlot, de bouwkwaliteit is goed, de compacte modulaire opzet is verfrissend na een aantal loodzware plug-in-monsters, en met 8.000 laadcycli en tien jaar garantie zit je qua levensduur ruim boven het gemiddelde in deze klasse. De brede compatibiliteit met slimme meters (Shelly, HomeWizard, EcoTracker) en omvormers (Growatt, SolarEdge, Deye en meer) plus de officiële Homey- én Home Assistant-integraties maken de PowerFlex bovendien tot één van de meest open plug-in-accu’s op dit moment.
Wat we minder vinden: de app is functioneel maar oogt wat rommelig en heeft consequent 5 tot 8 seconden nodig om de data te verversen. Voor iets dat je meermaals per dag opent, is dat op termijn een irritatiepunt. Ook is de handleiding op enkele plekken onduidelijk, waardoor we tegen wat installatie-issues aanliepen — vooral rond de nieuwe UbiHub-communicatiemodule die op het moment van testen nog niet volledig samenwerkte met de slimme AI-features. Dat Indevolt dat handmatig aan onze kant heeft aangepast tekent wel de service, maar structureel moet dat soort startproblemen niet nodig zijn. En de round-trip efficiency van 80,5% is nét wat lager dan bij de topspelers in de markt.
Voor wie klein wil beginnen, geen behoefte heeft aan spektakel maar wél aan iets dat betrouwbaar zijn werk doet, is de Indevolt PowerFlex 2000 ECO een uitstekende keuze. Zeker met de lage instapkosten van circa 1.200 euro voor een 4 kWh-systeem, en de mogelijkheid om later door te groeien naar 22 kWh in één stapel, past deze accu bij een breed publiek. Niet de goedkoopste in absolute zin per kilowattuur, maar wel het complete plaatje voor een prima prijs — en met een openheid die je bij grotere merken niet veel ziet.
8.0
Beoordeling Indevolt PowerFlex 2000 ECO
Pluspunten
Betrouwbaar, reageert snel en doet wat hij moet doen
Compact en handzaam
Goede bouwkwaliteit en fluisterstille passieve koeling
Modulair uit te breiden
Officiële Homey-app én Home Assistant-integratie
Open lokale API voor eigen integraties
Aantrekkelijke instapprijs van circa 1.200 euro voor 4 kWh
Minpunten
App heeft 5 tot 8 seconden nodig om data te verversen
Grafieken en overzichten in de app ogen wat rommelig
Handleiding op enkele plekken onduidelijk
Round-trip efficiency van 80,5%
Beoordeling Indevolt PowerFlex 2000 ECO
De Indevolt PowerFlex 2000 ECO is een prettige verrassing. Waar je bij een minder bekende naam misschien concessies verwacht, doet dit systeem gewoon wat het moet doen — snel, stabiel en zonder de gebruikelijke kinderziektes. De accu reageert vlot, de bouwkwaliteit is goed, de compacte modulaire opzet is verfrissend na een aantal loodzware plug-in-monsters, en met 8.000 laadcycli en tien jaar garantie zit je qua levensduur ruim boven het gemiddelde in deze klasse. De brede compatibiliteit met slimme meters (Shelly, HomeWizard, EcoTracker) en omvormers (Growatt, SolarEdge, Deye en meer) plus de officiële Homey- én Home Assistant-integraties maken de PowerFlex bovendien tot één van de meest open plug-in-accu's op dit moment.
Wat we minder vinden: de app is functioneel maar oogt wat rommelig en heeft consequent 5 tot 8 seconden nodig om de data te verversen. Voor iets dat je meermaals per dag opent, is dat op termijn een irritatiepunt. Ook is de handleiding op enkele plekken onduidelijk, waardoor we tegen wat installatie-issues aanliepen — vooral rond de nieuwe UbiHub-communicatiemodule die op het moment van testen nog niet volledig samenwerkte met de slimme AI-features. Dat Indevolt dat handmatig aan onze kant heeft aangepast tekent wel de service, maar structureel moet dat soort startproblemen niet nodig zijn. En de round-trip efficiency van 80,5% is nét wat lager dan bij de topspelers in de markt.
Voor wie klein wil beginnen, geen behoefte heeft aan spektakel maar wél aan iets dat betrouwbaar zijn werk doet, is de Indevolt PowerFlex 2000 ECO een uitstekende keuze. Zeker met de lage instapkosten van circa 1.200 euro voor een 4 kWh-systeem, en de mogelijkheid om later door te groeien naar 22 kWh in één stapel, past deze accu bij een breed publiek. Niet de goedkoopste in absolute zin per kilowattuur, maar wel het complete plaatje voor een prima prijs — en met een openheid die je bij grotere merken niet veel ziet.
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