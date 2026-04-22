Sennheiser lanceert gesloten HD 480 PRO-hoofdtelefoon

Met de HD 480 PRO lanceert Sennheiser vandaag zijn gesloten hoofdtelefoon voor studio- en live-omgevingen in het topsegment. In tegenstelling tot heel wat andere gesloten hoofdtelefoons levert de HD 480 PRO een eerlijke weergave van de lage tonen. Of hij nu gebruikt wordt in de studio door producenten, mixers, muzikanten, opnametechnici en creators, in live-omgevingen door FoH- en monitor-engineers, of onderweg: de HD 480 PRO is een ideale keuze voor monitoring, productie en opname, maar ook om te mixen. Daarmee is hij de meest veelzijdige professionele Sennheiser-hoofdtelefoon van het moment. Zijn absolute nauwkeurigheid, ongekleurde frequentierespons en eerlijke lage tonen garanderen dat de audio betrouwbaar wordt vertaald naar elke luistersituatie, van luisteren in de huiskamer over autogebruik tot PA-systemen. De HD 480 PRO beschikt over meerdere gradaties van passieve geluidsafscherming, terwijl comfortabele oorkussens met zachte groeven voor brilpootjes de precieze afdichting garanderen die nodig is voor een goede audioweergave. Een reeks ontwerpmaatregelen – samengevat onder de term ‘Vibration Attenuation System’ – verhindert ongewenste vibratie, reflecties en vervorming, en bewaart zo de helderheid van het signaal.

Net als zijn open tegenhanger, de HD 490 PRO, profiteert de HD 480 PRO van verschillende functies die door Sennheiser gepatenteerd werden:

Speciale asgeometrie: Het mechanische ontwerp garandeert dat de hoofdtelefoon zich optimaal aan het hoofd aanpast, en bewaart een gelijke contactdruk, ongeacht de vorm van het hoofd van de gebruiker. De luisterervaring is consistent voor alle gebruikers.

Comfortzone voor brillen: De oorkussens drukken niet op de brilbeentjes, maar hebben daarentegen een zachte zone, die tegelijk zorgt voor een goede afdichting en een hoge mate van comfort.

Blokkering van kabelgeluid: Nabij de oorschelp heeft de aansluitkabel een spiraalvormig stuk, dat de HD 480 PRO effectief ontkoppelt van elk structuur- of manipulatiegeluid, zoals geluid dat wordt doorgegeven als de kabel de tafel raakt.

De HD 480 PRO werd ontworpen door Sennheisers ervaren professionele ontwikkelingsteam, en is gebouwd om lang mee te gaan en ook op termijn consistente resultaten te leveren.

Prijzen en beschikbaarheid

De HD 480 PRO wordt verkocht voor €399 (met draagtas) of €439 (met reisetui). Hij beschikt over opname-oorkussens en een spiraalkabel van 3 meter, en wordt geleverd inclusief draagtas of reisetui.