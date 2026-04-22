Sennheiser lanceert gesloten HD 480 PRO-hoofdtelefoon

22 april 2026 2 Minuten 0 Reacties
Nauwkeurige lage tonen en subliem comfort voor professionele opname en monitoring

Met de HD 480 PRO lanceert Sennheiser vandaag zijn gesloten hoofdtelefoon voor studio- en live-omgevingen in het topsegment. In tegenstelling tot heel wat andere gesloten hoofdtelefoons levert de HD 480 PRO een eerlijke weergave van de lage tonen. Of hij nu gebruikt wordt in de studio door producenten, mixers, muzikanten, opnametechnici en creators, in live-omgevingen door FoH- en monitor-engineers, of onderweg: de HD 480 PRO is een ideale keuze voor monitoring, productie en opname, maar ook om te mixen. Daarmee is hij de meest veelzijdige professionele Sennheiser-hoofdtelefoon van het moment. Zijn absolute nauwkeurigheid, ongekleurde frequentierespons en eerlijke lage tonen garanderen dat de audio betrouwbaar wordt vertaald naar elke luistersituatie, van luisteren in de huiskamer over autogebruik tot PA-systemen. De  HD 480 PRO beschikt over meerdere gradaties van passieve geluidsafscherming, terwijl comfortabele oorkussens met zachte groeven voor brilpootjes de precieze afdichting garanderen die nodig is voor een goede audioweergave. Een reeks ontwerpmaatregelen – samengevat onder de term ‘Vibration Attenuation System’ – verhindert ongewenste vibratie, reflecties en vervorming, en bewaart zo de helderheid van het signaal.

Net als zijn open tegenhanger, de HD 490 PRO, profiteert de HD 480 PRO van verschillende functies die door Sennheiser gepatenteerd werden:

  • Speciale asgeometrie: Het mechanische ontwerp garandeert dat de hoofdtelefoon zich optimaal aan het hoofd aanpast, en bewaart een gelijke contactdruk, ongeacht de vorm van het hoofd van de gebruiker. De luisterervaring is consistent voor alle gebruikers.
  • Comfortzone voor brillen: De oorkussens drukken niet op de brilbeentjes, maar hebben daarentegen een zachte zone, die tegelijk zorgt voor een goede afdichting en een hoge mate van comfort.
  • Blokkering van kabelgeluid: Nabij de oorschelp heeft de aansluitkabel een spiraalvormig stuk, dat de HD 480 PRO effectief ontkoppelt van elk structuur- of manipulatiegeluid, zoals geluid dat wordt doorgegeven als de kabel de tafel raakt.

De HD 480 PRO werd ontworpen door Sennheisers ervaren professionele ontwikkelingsteam, en is gebouwd om lang mee te gaan en ook op termijn consistente resultaten te leveren.

Prijzen en beschikbaarheid

De HD 480 PRO wordt verkocht voor €399 (met draagtas) of  €439 (met reisetui). Hij beschikt over opname-oorkussens en een spiraalkabel van 3 meter, en wordt geleverd inclusief draagtas of reisetui.

Lees meer

LG-OLED65C5-lifestyle Beeld
Reviews Beeld Oled tv's 25 oktober 2025

Review: LG OLED65C54LA (C5 oled-tv)

25 oktober 2025
Pro-Ject Scorpions Audio
Nieuws Audio Bronnen en spelers 20 januari 2026

Pro-Ject lanceert limited edition platenspeler met ode aan Scorpions

20 januari 2026
AVNUE_Eiland_2 Audio
Music Emotion Audio Algemeen 21 december 2025

The Dealer: AVNUE Eindhoven – Ook voor het Zwarte Goud

21 december 2025
Klipsch Fives II Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 08 januari 2026

Klipsch introduceert nieuwe generatie actieve luidsprekers op CES 2026

08 januari 2026
a knight Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 23 januari 2026

Streamingtips #4 – 28 Years Later, A Knight of the Seven Kingdoms en meer

23 januari 2026
Sony WF-1000XM6 – presentatie-3 Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 13 februari 2026

Sony lanceert langverwachte WF-1000XM6 oordoppen

13 februari 2026
Stranger things Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 28 november 2025

Streamingtips #48 – Stranger Things, Wraak en meer

28 november 2025
Temporal Coherence PA 030 H_A Audio
Music Emotion Reviews Audio 06 november 2025

Review: Temporal Coherence PA 030 H – Betaalbare en goed presterende update

06 november 2025