Nieuws Mobile Android Smartphones

Bij de Motorola Edge 70 Fusion kies je zelf je batterijcapaciteit

02 maart 2026 1 Minuut 0 Reacties
Motorola Edge 70 Fusion

Motorola heeft een nieuwe smartphone gepresenteerd tijdens de MWC 2026. De fabrikant brengt de Edge 70 Fusion uit voor 419,99 euro.

Edge 70 Fusion MWC 2026 Motorola

Vaak wordt een smartphone gelanceerd in verschillende geheugenconfiguraties. Motorola doet het anders, want je kiest bij de nieuwe Edge 70 Fusion namelijk uit twee configuraties qua batterij. Er is een model met 5.200 mAh en een model met 7.000 mAh. Voor de rest zijn de smartphones identiek, maar met die laatste kun je langer doen voordat je weer op hoeft te laden. De grotere batterij maakt het toestel wel iets zwaarder. Daarnaast legt Motorola de nadruk op fotografie. De smartphone beschikt over een hoofdcamera van 50 megapixel. Het gaat hier om de Sony LYTIA 710-sensor met een diafragma van f/1.8 met optische beeldstabilisatie. Verder is er een ultragroothoekcamera van dertien megapixel (f/2.2) en een frontcamera van 32 megapixel aanwezig (f/2.2). Video’s opnemen kan in 4K met maximaal 30 fps.

De smartphone beschikt over een curved amoled-scherm van 6,78-inch met ondersteuning voor HDR10+ en een verversingssnelheid van 144 Hz. De piekhelderheid is maar liefst 5.200 nits, zodat je het ook in fel zonlicht goed kunt aflezen. Aan boord vinden we de Snapdragon 7s Gen 3 met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Dit model is stof- en waterbestendig met IP68 en kan tevens tegen een stootje en is MIL-STD-810H gecertificeerd. De dubbele stereospeakers ondersteunen Hi-Res Audio en Dolby Atmos.

Prijs en beschikbaarheid

De smartphone is per direct verkrijgbaar in de PANTONE-kleuren Silhouette, Country Air, Orient Blue en Sporting Green voor de volgende prijzen:

  • 5.200 mAh: 419,99 euro
  • 7.000 mAh: 439,99 euro

Ter ere van het WK voetbal in 2026 is er ook een speciale FIFA World Cup 26-editie voor 499,99 euro inclusief Moto Buds Bass-oortjes.

Reacties (0)

Lees meer

nightcralwer Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 02 januari 2026

Streamingtips #1 – Stranger Things, Up in the Air en Maigret

02 januari 2026
SHOKZ_OpenFiit Pro_BKWT_Studio_6 Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 06 januari 2026

Shokz introduceert OpenFit Pro met noise reduction-technologie

06 januari 2026
teufel_header Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 22 januari 2026

Teufel presenteert de AIRY SPORTS TWS 2 sportkoptelefoon

22 januari 2026
Klipsch Fives II Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 08 januari 2026

Klipsch introduceert nieuwe generatie actieve luidsprekers op CES 2026

08 januari 2026
Cyberlink16 Create
Digital Movie Reviews Create 17 september 2025

Review: Cyberlink Power- en PhotoDirector 24 Ultra – Voordelig video- en foto bewerken op een Windows 11 Pro mini-PC

17 september 2025
Insta360 Link 2 Pro Create
Nieuws Create Accessoires 14 januari 2026

Insta360 komt met slimme 4K-webcams

14 januari 2026
Unison Research Simply Italy Black Edition_driemodellen Audio
FWD Music Emotion Reviews Audio Receivers en versterkers 05 februari 2026

Review: Unison Research Simply Italy Black Edition – Chique herinterpretatie van een moderne klassieker

05 februari 2026
X2 op AV Show Warsaw Audio
Reviews Audio Luidsprekers 24 januari 2026

Review: Børresen X2-luidspreker: Slank, snel en omhullend

24 januari 2026