Bij de Motorola Edge 70 Fusion kies je zelf je batterijcapaciteit

Vaak wordt een smartphone gelanceerd in verschillende geheugenconfiguraties. Motorola doet het anders, want je kiest bij de nieuwe Edge 70 Fusion namelijk uit twee configuraties qua batterij. Er is een model met 5.200 mAh en een model met 7.000 mAh. Voor de rest zijn de smartphones identiek, maar met die laatste kun je langer doen voordat je weer op hoeft te laden. De grotere batterij maakt het toestel wel iets zwaarder. Daarnaast legt Motorola de nadruk op fotografie. De smartphone beschikt over een hoofdcamera van 50 megapixel. Het gaat hier om de Sony LYTIA 710-sensor met een diafragma van f/1.8 met optische beeldstabilisatie. Verder is er een ultragroothoekcamera van dertien megapixel (f/2.2) en een frontcamera van 32 megapixel aanwezig (f/2.2). Video’s opnemen kan in 4K met maximaal 30 fps.

De smartphone beschikt over een curved amoled-scherm van 6,78-inch met ondersteuning voor HDR10+ en een verversingssnelheid van 144 Hz. De piekhelderheid is maar liefst 5.200 nits, zodat je het ook in fel zonlicht goed kunt aflezen. Aan boord vinden we de Snapdragon 7s Gen 3 met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Dit model is stof- en waterbestendig met IP68 en kan tevens tegen een stootje en is MIL-STD-810H gecertificeerd. De dubbele stereospeakers ondersteunen Hi-Res Audio en Dolby Atmos.

Prijs en beschikbaarheid

De smartphone is per direct verkrijgbaar in de PANTONE-kleuren Silhouette, Country Air, Orient Blue en Sporting Green voor de volgende prijzen:

5.200 mAh: 419,99 euro

7.000 mAh: 439,99 euro

Ter ere van het WK voetbal in 2026 is er ook een speciale FIFA World Cup 26-editie voor 499,99 euro inclusief Moto Buds Bass-oortjes.