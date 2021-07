Streamingtips #29 – Insidious: The Last Key, Boss Level en Pitch

Insidious: The Last Key (Videoland)

Deze week kunnen we op Videoland behalve een heleboel nieuwe afleveringen van voornamelijk Nederlandse programma’s ook genieten van een avondje griezelen. De film Insidious: The Last Key is in veel opzichten een klassieke horrorfilm, want het draait om een psycholoog die in haar eigen huis een enorm griezelige paranormale beleving heeft. Toch komt deze film met een aantal moderne twists, waardoor hij spannend blijft.