Streamingtips #26 – The Witcher, Hijack en Zitten en Zwijgen

The Witcher (Netflix)

The reeks van The Witcher is niet alleen geweldig qua boeken en games, maar ook op Netflix. Het gaat alweer zijn derde seizoen in en hierin schijnen we afscheid te nemen van Henry Cavill in de hoofdrol van Geralt of Rivia, oftewel: The Witcher. Het is een beetje fantasy, een beetje humor en een beetje actie en dat alles bij elkaar maakt dit een heerlijke smeltpot voor mensen die graag naar niet-bestaande werelden reizen.