iEar’ | High-end Weekend 12 & 13 december

25 november 2025 2 Minuten 0 Reacties
iear high-end

Beleef het iEar’ | High-End Weekend op 12 & 13 december in Tilburg en Amsterdam. Geniet van topdemo’s met Bowers & Wilkins 800 Series en Marantz Model 10 in Amsterdam, en in Tilburg McIntosh, Sonus faber Homage Amati Supreme, Vivid Audio Giya Cu en Mola Mola met de introductie van Ossettra.

iEar

Twee dagen pure high-end audio in Tilburg én Amsterdam

Maak je klaar voor één een zeer bijzondere audio-weekend van het jaar: het iEar’ | High-End Weekend op 12 & 13 december. Dit vindt plaats in zowel de vestiging Tilburg als Amsterdam. Twee dagen volledig gewijd aan ultieme muziekbeleving, absolute topklasse audio-apparatuur en exclusieve demonstraties die je zelden op één plek bij elkaar ziet.

Amsterdam: de magie van Bowers & Wilkins en Marantz

In Amsterdam staat alles in het teken van perfectie. Hier presenteren ze de Bowers & Wilkins 800 Serie. Deze luidsprekers zijn wereldwijd geprezen als één van de meest geraffineerde en muzikale luidsprekerlijnen ooit gebouwd. In combinatie met de fenomenale Marantz Model 10 referentie-elektronica ervaar je een indrukwekkend geluidsbeeld. Dit geluid ademt niet alleen indrukwekkendheid maar ook pure emotie. Verwacht transparantie, kracht, finesse – en bovenal muziek die je raakt tot in het hart. De demonstraties worden gegeven door de Diamond-specialist van Bowers & Wilkins en Marantz.

Tilburg: ultra high-end, primeurs en absolute grootheden

Tilburg trakteert je op een tweetal demonstraties. Beluister een machtige systeem met McIntosh en de nieuwe magistrale Sonus faber Homage Amati Supreme. Deze is bekend om de warme klank, rijke texturen en iconische Italiaanse schoonheid.

Daartegenover plaatsen we een gloednieuwe high-end sensatie: de nieuwe Vivid Audio Giya Cu luidsprekers. Deze worden aangedreven door de subliem transparante Mola Mola elektronica. Deze combinatie klinkt verbluffend snel, open, en ongelooflijk precies. Het is high-end op het scherpst van de snede. En alsof dat nog niet genoeg is, introduceren we in dit systeem ook de nieuwe mono eindversterker van Mola Mola. Maak kennis met de Ossettra: een fascinerende nieuwkomer. Deze maakt zijn entree met een unieke signatuur en een ongekend niveau van verfijning op het gebied van high-end Klasse D versterking.

Mis het niet!

Het iEar’ | High-End weekend is dé kans om te luisteren, te vergelijken, te ontdekken. Laat je onderdompelen in het allerbeste dat de audio-industrie te bieden heeft. Kom langs, laat je verrassen, en beleef muziek zoals je het nog nooit hebt gehoord.

Wil je erbij zijn? Meld je dan via iEar.nl

Sessies
Vrijdag 12 december | Tilburg | 14.30 – 16.30 | McIntosh en Sonus faber vs. Vivid Audio en Mola Mola
Vrijdag 12 december | Amsterdam | 14.30 – 16.30 | Bowers & Wilkins 800 en Marantz 10 serie
Vrijdag 12 december | Tilburg | 19.00 – 21.00 | McIntosh en Sonus faber vs. Vivid Audio en Mola Mola
Vrijdag 12 december | Amsterdam | 19.00 – 21.00 | Bowers & Wilkins 800 en Marantz 10 serie
Zaterdag 13 december | Tilburg | 10.30 – 12.30 | McIntosh en Sonus faber vs. Vivid Audio en Mola Mola
Zaterdag 13 december | Amsterdam | 10.30 – 12.30 | Bowers & Wilkins 800 en Marantz 10 serie
Zaterdag 13 december | Tilburg | 14.00 – 16.00 | McIntosh en Sonus faber vs. Vivid Audio en Mola Mola
Zaterdag 13 december | Amsterdam | 14.00 – 16.00 | Bowers & Wilkins 800 en Marantz 10 serie

