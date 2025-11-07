Streamingtips #45 – Black Bag, Frankenstein en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
Squid Game: The Challenge (Netflix)
Het mag dan klaar zijn met Squid Game, het is nog niet klaar met de psychologische spelletjes die mensen moeten spelen in The Challenge. De real life-serie waarin meerdere mensen op een Squid Game-achtige manier opdrachten moeten doen in een afvalrace had een vermakelijk eerste seizoen en nu komt daar een tweede seizoen bij.
Frankenstein (Netflix)
Frankenstein is niet het monster, het is de maker van het monster: deze film draait om Victor Frankenstein en hoe hij zijn monsterlijke wezen tot leven wekt. Uiteindelijk blijkt dit hele experiment zowel voor de dokter als voor het monster van Frankenstein geen goed idee: het betekent zelfs hun ondergang. Met bekende acteurs als Oscar Isaac, Jacob Elordi en met regisseur Guillermo del Toro aan het roer.
Fire and Water: Making the Avatar Films (Disney+)
James Cameron mag dan bekend zijn van Aliens, Terminator en Titanic: inmiddels kunnen we wel stellen dat Avatar zijn levenswerk is. Hij is er inmiddels al decennia mee bezig en binnenkort verschijnt de derde film. Reden voor Disney om de regisseur daarbij te volgen en te zorgen dat wordt vastgelegd hoe de meester aan het werk is in een docu over Camerons levenswerk.
Black Bag (SkyShowtime)
Black Bag is de nieuwe film van Steven Soderbergh, dus dan weet je dat je iets aparts kunt verwachten. In dit spionageverhaal volgen we George Woodhouse, gespeeld door Michael Fassbender die geconfronteerd wordt met zijn vrouw Kathryn (Cate Blanchett) die verdacht wordt van landverraad. Welke kant kiest George?
B&B Vol Liefde België (Videoland)
Het is heerlijk dat B&B Vol Liefde ook een Belgische variant heeft, want we zijn als Nederlanders natuurlijk heel uitgesproken en de Belgen kunnen ons nog wel wat subtiliteit leren. Of juist niet? Dat is wat je kunt zien ontvouwen in het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde België, waarin we meerdere B&B-eigenaren volgen die op zoek zijn naar de liefde.
