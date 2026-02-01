Reviews Smarthome Energie Beoordeling 9.0

Review: Marstek Venus E 3.0 thuisbatterij – Compacter en net zo slim

01 februari 2026 6 Minuten 0 Reacties
Marstek Venus E 3.0

Energieonafhankelijkheid en duurzaamheid worden steeds belangrijker, en de thuisbatterij is inmiddels een vaste waarde in het moderne huishouden. Na onze eerdere positieve ervaringen met de Marstek Venus E 2.0, kijken we nu naar de opvolger: de Marstek Venus E 3.0. De V3 belooft een slanker design en verbeterde connectiviteit, maar blijft de vertrouwde "plug-and-play" oplossing voor wie slim wil omgaan met zonne-energie en dynamische tarieven.

thuisaccu Marstek thuisbatterij

Vergelijking: Marstek Venus E 2.0 vs. E 3.0

Voor de duidelijkheid hebben we de belangrijkste verschillen tussen de tweede en derde generatie op een rij gezet:

Kenmerk Marstek Venus E 2.0 Marstek Venus E 3.0 (V3)
Dataverbinding Enkel WiFi & Bluetooth Nieuw: UTP-aansluiting voor vaste kabel
Montage Vrijstaand (met wieltjes) Standaard muurbeugel voor wandmontage
Mobiliteit Handige wieltjes & handvatten Geen wieltjes of handvatten bovenop
Design Functioneel & robuust Compacter, lichter en strakker gevormd
Aansluiting Plug & Play stekker Plug & Play stekker
Prijsindicatie Momenteel voor € 1.249,- Momenteel voor € 1.199,-

De verschillende generaties (V1, V2 en V3) zijn volledig compatibel met elkaar. Heb je al een V2 staan? Dan kun je deze moeiteloos koppelen aan een nieuwe V3 in de app.

Specificaties en features

De Marstek E 3.0 behoudt de specificaties van zijn voorganger, maar in een modernere behuizing:

  • Capaciteit: 5.12 kWh (LiFePO4)
  • Batterijtype: Lithium-ijzerfosfaat (>6000 cycli)
  • Max. AC-laden/ontladen: 2500W (standaard 800W via stekker)
  • Back-up uitgang: Maximaal 2500W (off-grid functie aanwezig)
  • Beschermingsgraad: IP65 (stof- en waterbestendig)
  • Connectiviteit: WiFi, Bluetooth en nu ook LAN (UTP)

P1 Dongle en externe meters

Optioneel wordt de eigen P1 Dongle van Marstek meegeleverd. Deze vormt het hart van de installatie: hij leest je slimme meter uit en vertelt de batterij precies wanneer er overschot is om op te slaan, of wanneer het huis stroom nodig heeft. De ondersteuning voor externe meters zoals de Shelly Pro 3EM is nog steeds aanwezig, wat handig is voor complexere meterkasten. Wij hebben in deze review de Shelly Pro 3EM gebruikt voor de aansturing.

Design en plaatsing

Het design van de V3 is een duidelijke stap voorwaarts. De batterij is compacter en lichter, wat de plaatsing (vooral aan de muur) een stuk eenvoudiger maakt. Waar de V2 nog uitblonk in mobiliteit door de handige wieltjes en handvatten, heeft Marstek bij de V3 gekozen voor een strakker uiterlijk zonder deze uitsteeksels. Hoewel de wieltjes een handige toevoeging waren, zul je de batterij in de praktijk nauwelijks verplaatsen, waardoor de winst in compactheid voor de meeste gebruikers zwaarder zal wegen.

De installatie blijft onovertroffen: stekker in het stopcontact en klaar. De toevoeging van een UTP-aansluiting op de V3 is een grote plus voor wie een stabiele, bekabelde verbinding verkiest boven WiFi.

Marstek app

De Marstek-app is de centrale hub. Een positief punt is dat de Nederlandse vertalingen sinds onze vorige test zichtbaar zijn verbeterd. Hoewel het nog niet perfect is, is de verwarring van voorheen grotendeels verdwenen.

De drie bekende modi blijven de kern van het systeem:

  1. Zelf geïnitieerd consumptiemodel: Deze modus is puur gericht op het maximaliseren van het eigen verbruik van opgewekte zonne-energie. Overtollige stroom wordt opgeslagen en later gebruikt, zonder rekening te houden met dynamische energieprijzen.
  2. AI-optimalisatie: Dit is de meest geavanceerde modus en tevens de kern van de slimme functionaliteit van de Marstek accu. Naast het opslaan van overtollige zonne-energie, integreert deze modus ook actuele energieprijzen in de beslissingen over laden en ontladen. De accu laadt wanneer de prijzen laag zijn en ontlaadt wanneer de prijzen hoog zijn, altijd in combinatie met je zonne-energieproductie. Je kunt de algemene markt volgen of, zoals wij hebben gedaan met Tibber, een directe koppeling leggen met je energieleverancier voor exacte prijzen. Dan worden de exacte prijzen zoals jij ze betaalt meegenomen.
  3. Manual: Zoals de naam al doet vermoeden, geeft deze modus je volledige handmatige controle over wanneer de batterij laadt en ontlaadt.

De back-up functie is ook op de V3 weer aanwezig. Via een aparte poort kun je essentiële apparaten aansluiten die bij een stroomuitval van energie voorzien blijven worden (tot 2500W). Dit geeft een extra stukje zekerheid in je energiehuishouding.

Gebruik en smarthome-integratie

In de praktijk presteert de E 3.0 nagenoeg identiek aan zijn voorganger. Hij reageert snel op schommelingen in het verbruik (binnen enkele seconden) en de verbinding met de cloud is stabiel. De warmteontwikkeling is door de compactere bouw iets sneller merkbaar, maar de ventilatoren zijn relatief stil. Wij hebben de Marstek op kantoor staan en horen hem vrijwel niet, behalve als bij het omschakelen.

De accu laadt intelligent wanneer er overtollige zonne-energie is, maar ook wanneer de energieprijzen laag zijn, zelfs bij weinig zon. Belangrijk is ook dat de accu niet ontlaadt wanneer de prijzen extreem laag zijn en het huis al energie van het net afneemt, wat bij sommige andere systemen wel gebeurt. Kortom, de Marstek doet precies wat hij moet doen, en wel 90% van de tijd. Af en toe wijkt hij om onbekende redenen af van dit patroon, maar de consistentie is indrukwekkend.

Op het gebied van Smarthome-integratie zien we lichte verbeteringen ten opzichte van vorige jaar. Er zijn inmiddels wat meer opties om de thuisbatterijen met platformen als Homey en Home Assistant te koppelen en Marstek heeft zelfs een open API aan de thuisbatterijen toegevoegd. Deze kregen wij echter niet goed werkend met deze platformen, maar dan heb je nog de optie om voor de cloudconnectie te gaan. Dat betekent dat de status van de accu’s elke paar minuten uitgelezen wordt.

De software zelf is ook vooruitgegaan: de Nederlandse vertalingen in de app zijn sinds de laatste keer iets verbeterd, wat het gebruiksgemak ten goede komt. De AI-optimalisatie blijft het meest positieve punt en gaat slim om met dynamische energietarieven. Ook de handige back-up functie is nog steeds aanwezig, mocht je een keer zonder stroom komen te zitten.

Terugverdientijd

De terugverdientijd is door de gedaalde aanschafprijs van de V3 een stuk aantrekkelijker geworden. Je kunt de Marstek E 3.0 inmiddels al vinden voor zo’n 1.200 euro. Bij een dagelijkse “besparing” van bijna €1,60 (op basis van 5 kWh opslag tegen €0,32 per kWh), zou de batterij zich in theorie al in circa 2 jaar terugverdienen. In de praktijk, rekening houdend met seizoensinvloeden en variabele prijzen, is een periode van 4 tot 5 jaar nu zeer realistisch. Daarmee is de Marstek een van de snelst rendabele accu’s op de markt.

Conclusie

De Marstek Venus E 3.0 is een geslaagde evolutie. Hij is compacter, biedt een stabielere internetverbinding via UTP en is prijstechnisch interessanter geworden. Hoewel we de wieltjes van de V2 soms zullen missen bij het sjouwen, maakt de standaard muurbeugel veel goed voor een permanente installatie. De toevoeging van een API en verbeterde app-vertalingen laten zien dat Marstek naar de gebruikers luistert. Voor circa 1200 euro is dit momenteel een absolute aanrader.

9.0
Marstek Venus E 3.0 2

Beoordeling
Marstek Venus E 3.0

Pluspunten
  • Scherpe prijs: Nu verkrijgbaar voor ca. 1200 euro.
  • Compacter design: Makkelijker te plaatsen en inclusief muurbeugel.
  • UTP-aansluiting: Eindelijk een stabiele, bekabelde verbinding mogelijk.
  • AI-sturing & API: Slim laden en meer smarthome-mogelijkheden.
  • Back-up functie: Betrouwbare noodstroomvoorziening blijft aanwezig.
Minpunten
  • Minder mobiel: Geen wieltjes of handvatten meer zoals bij de V2.
  • API-koppeling: Vergt nog wat technische kennis/geduld om goed werkend te krijgen.
  • Support: Blijft grotendeels aangewezen op support vanuit China.

Beoordeling Marstek Venus E 3.0

De Marstek Venus E 3.0 is een geslaagde evolutie. Hij is compacter, biedt een stabielere internetverbinding via UTP en is prijstechnisch interessanter geworden. Hoewel we de wieltjes van de V2 soms zullen missen bij het sjouwen, maakt de standaard muurbeugel veel goed voor een permanente installatie. De toevoeging van een API en verbeterde app-vertalingen laten zien dat Marstek naar de gebruikers luistert. Voor circa 1200 euro is dit momenteel een absolute aanrader.

