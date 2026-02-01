Review: Marstek Venus E 3.0 thuisbatterij – Compacter en net zo slim

Gebruik en smarthome-integratie

In de praktijk presteert de E 3.0 nagenoeg identiek aan zijn voorganger. Hij reageert snel op schommelingen in het verbruik (binnen enkele seconden) en de verbinding met de cloud is stabiel. De warmteontwikkeling is door de compactere bouw iets sneller merkbaar, maar de ventilatoren zijn relatief stil. Wij hebben de Marstek op kantoor staan en horen hem vrijwel niet, behalve als bij het omschakelen.

De accu laadt intelligent wanneer er overtollige zonne-energie is, maar ook wanneer de energieprijzen laag zijn, zelfs bij weinig zon. Belangrijk is ook dat de accu niet ontlaadt wanneer de prijzen extreem laag zijn en het huis al energie van het net afneemt, wat bij sommige andere systemen wel gebeurt. Kortom, de Marstek doet precies wat hij moet doen, en wel 90% van de tijd. Af en toe wijkt hij om onbekende redenen af van dit patroon, maar de consistentie is indrukwekkend.

Op het gebied van Smarthome-integratie zien we lichte verbeteringen ten opzichte van vorige jaar. Er zijn inmiddels wat meer opties om de thuisbatterijen met platformen als Homey en Home Assistant te koppelen en Marstek heeft zelfs een open API aan de thuisbatterijen toegevoegd. Deze kregen wij echter niet goed werkend met deze platformen, maar dan heb je nog de optie om voor de cloudconnectie te gaan. Dat betekent dat de status van de accu’s elke paar minuten uitgelezen wordt.

De software zelf is ook vooruitgegaan: de Nederlandse vertalingen in de app zijn sinds de laatste keer iets verbeterd, wat het gebruiksgemak ten goede komt. De AI-optimalisatie blijft het meest positieve punt en gaat slim om met dynamische energietarieven. Ook de handige back-up functie is nog steeds aanwezig, mocht je een keer zonder stroom komen te zitten.