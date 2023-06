Streamingtips #24 – Black Mirror, Our Planet en Chevalier

Our Planet (Netflix)

Our Planet moet je gewoon kijken. Je kunt er van alles over zeggen, maar als er iets overweldigend is over onze aarde en de flora en fauna die erop leeft, dan is het Our Planet wel (en natuurlijk Earth). Our Planet gaat deze week op Netflix zijn tweede seizoen in en de levende legende David Attenborough is weer van de partij om je alles over die planeet bij te brengen. In de hoop dat we er met zijn allen iets beter mee omgaan.