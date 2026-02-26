Samsung brengt Galaxy S26-serie uit met Privacy Display, AI en hogere prijzen

Wie de Samsung Galaxy S26-serie bekijkt kan in eerste instantie misschien teleurgesteld raken. De nieuwe line-up bestaat opnieuw uit drie modellen, de Galaxy S26, S26+ en S26 Ultra, maar voelt vooral als een verfijning van het bestaande in plaats van een roer dat volledig omgegooid wordt. Dat hoefde natuurlijk ook niet. De toptoestellen van Samsung behoren al jaren tot de top van de markt.

Samsung Galaxy S26

De reguliere Galaxy S26 richt zich op gebruikers die topklasse willen in een relatief handzaam formaat. Het toestel beschikt over een 6,3-inch Dynamic AMOLED 2X-scherm met een adaptieve verversingssnelheid tot 120 Hz en een FHD+-resolutie van 2.340 bij 1.080 pixels. Onder de motorkap vinden we Samsungs nieuwe Exynos 2600-chip, gekoppeld aan 12 GB werkgeheugen en maximaal 512 GB opslag. De batterij heeft een capaciteit van 4.300 mAh en ondersteunt 25W bedraad opladen en 15W draadloos opladen. Op cameragebied kiest Samsung voor de vertrouwde setup met een 50 megapixel hoofdcamera (f/1.8), aangevuld met een 12 megapixel ultragroothoek (f/2.2) en een 10 megapixel telelens (f/2.4) met 3x optische zoom.

Samsung Galaxy S26+

Het plus-toestel van Samsung lijkt altijd op het reguliere model en dat is nu niet anders. Wie meer scherm en accuduur wil, komt automatisch uit bij de Galaxy S26+. Dat model beschikt over een groter 6,7-inch QHD+ AMOLED-display (3.120 bij 1.440 pixels) en een 4.900 mAh batterij. Ook hier draait alles op dezelfde Exynos 2600-chip en 12 GB werkgeheugen, met identieke cameraconfiguratie als de standaard Galaxy S26. Opladen gaat wel sneller bij het plusmodel tot 45W bedraad. Het is fijn om te zien dat zowel de reguliere S26 als de S26+ nu met minimaal 256 GB aan opslaggeheugen komt. 128 GB is echt niet meer van deze tijd.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Het echte paradepaardje van de serie is opnieuw de Galaxy S26 Ultra. Dit toestel combineert een 6,9-inch QHD+ AMOLED-scherm (3.120 bij 1.440 pixels) met een adaptieve verversingssnelheid tot 120 Hz. In tegenstelling tot de andere modellen draait de Ultra op een Snapdragon 8 Elite Gen 5. Samsung biedt hier 12 GB of 16 GB werkgeheugen en 256 GB, 512 GB of 1 TB aan opslaggeheugen. Nieuw is het Privacy Display, waarbij mensen moeilijker mee kunnen kijken op je scherm. Dit kun je aan of uitzetten en de kijkhoek wordt dan aangepast zodat je als gebruiker zelf meer privacy hebt.

De camera’s is waar de Ultra echt de grootste winst pakt. De 200 megapixel hoofdcamera (f/1.4) krijgt gezelschap van een 50 megapixel ultragroothoeklens (f/1.9) en maar liefst twee telelenzen van respectievelijk 10 megapixel met 3x optische zoom en een tweede telelens van 50 megapixel voor 5x zoom. Vooral bij video en fotografie bij weinig licht moet de S26 Ultra zichtbaar stappen vooruitzetten. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh, maar kan je met 60W bedraad en 25W draadloos opladen.

Boordevol AI

Alle modellen draaien standaard op Android 16 met One UI 8.5 waarbij Galaxy AI echt geïntegreerd is in het systeem. Functies voor foto-editing, samenvattingen, realtime vertalingen en contextuele assistentie draaien grotendeels lokaal op het toestel. Wie dat allemaal niet wil hoeft het natuurlijk niet te gebruiken. Goed om te weten is dat Samsung wederom zeven jaar updates levert voor de Galaxy S26-serie. Je kunt tot en met 2032 in ieder geval vooruit met deze smartphones.

Prijs en beschikbaarheid

Vanaf 11 maart kun je zelf aan de slag met de nieuwe smartphones van Samsung. De prijzen zijn wel gestegen. De reguliere Samsung Galaxy S26 begint bij 999 euro, de Samsung Galaxy S26+ vanaf 1.249 euro en de Samsung Galaxy S26 Ultra begint bij 1.449 euro.