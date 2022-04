Streamingtips #17 – The Batman, It’s Always Sunny in Philadelphia en The Dropout

The Dropout (Disney+)

Er is eerder al een documentairefilm gemaakt over dit verhaal, maar in The Dropout kan door de serie-opbouw wat uitgebreider belichten hoe het bijzondere verhaal over de “uitvinding van de eeuw” Theranos tot stand is gekomen en de belangrijke rol die topvrouw Elizabeth Holmes hierin speelde. Het was een revolutie in de gezondheidszorg en één van de meest veelbelovende techbedrijven ter wereld. Maar inmiddels wacht Holmes af of ze al dan niet de gevangenis in moet. Een bizar verhaal dat wordt opgetekend door Amanda Seyfried (Mamma Mia).