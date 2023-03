Streamingtips #12 – Smile, The Night Agent en Adem

Adem (Videoland)

Zin om eens even goed de waarheid te worden verteld? Cabaretier Nasrdin Dchar brengt je in 50 minuten weer bij over zijn beeld van de wereld, met natuurlijk de nodige grappen en grollen. Dit is typisch een ‘coronashow’, waarbij het vooral draait om die bizarre situatie waarin we terecht zijn gekomen in 2020. Een erg goed in elkaar gezette show en het mooie is, als je meer wil zien: ook Dad en Ja staan nu op Videoland, andere cabaretvoorstellingen van Nasrdin.