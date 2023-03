Streamingtips #11 – Ted Lasso, The Outfit en Extrapolations

Shadow and Bone (Netflix)

Netflix verwelkomt deze week het tweede seizoen van Shadow and Bone. In deze serie is de wereld nog meer verdeeld dan nu en moet de jonge Alina haar koninkrijk weer samen brengen. Daar is ze zeer geschikt voor, omdat ze speciale krachten heeft. Maar, zoals we hebben geleerd in Spider-Man: ‘with great power comes great responsibility’, en dan moet je die krachten wel goed kunnen beheersen. In Shadow of Bone hebben we al gezien hoe dat Alina vergaat, maar in het tweede seizoen staat haar alweer allerlei nieuwe ellende te wachten. Vooral in de vorm van Generaal Kirigan.