Review: EcoFlow Stream Ultra + Stream AC thuisbatterijen

Het concept van de EcoFlow Stream-serie is simpel: je koopt een apparaat, steekt de stekker in het stopcontact, en je hebt een thuisbatterij. Geen installateur, geen aanpassingen in de meterkast en geen ingewikkelde vergunningstrajecten. De Stream-modellen zijn bedoeld om het overschot van je zonnepanelen op te slaan of om goedkope stroom in te kopen tijdens daluren (bij een dynamisch energiecontract), om deze vervolgens te gebruiken wanneer de prijzen hoog zijn.

Hoewel beide apparaten in de basis hetzelfde doen, verschillen ze in aansluitmogelijkheden en de beoogde doelgroep.

Specificaties, features en prijzen

Laten we beginnen met de cijfers. De Stream-serie is modulair opgebouwd, maar elk model heeft zijn eigen specialisme.

Feature EcoFlow Stream AC EcoFlow Stream Ultra Capaciteit 1,92 kWh (LFP-batterij) 1,92 kWh (LFP-batterij) Output (AC) Max. 800W naar het net Max. 800W naar het net Zonne-input Beperkt (via AC-koppeling of kleine DC-poort) Tot 2000W (4 MPPT-trackers) Type Batterij LiFePO4 (3000+ cycli) LiFePO4 (3000+ cycli) Prijs (indicatie) Vanaf ca. € 599,- Vanaf ca. € 799,-

De vergelijking: Welke kies je?

De Stream AC is de instapper. Met een capaciteit van 2 kWh is hij groot genoeg om het basisverbruik van een gemiddeld huishouden tijdens de avonduren op te vangen. Het is een compacte unit die vooral interessant is voor mensen die al zonnepanelen op het dak hebben liggen en simpelweg een plek zoeken om het overschot tijdelijk te parkeren.

De Stream Ultra is wat krachtiger. Het grote voordeel van de Ultra is de uitgebreide ondersteuning voor zonnepanelen. Met vier MPPT-ingangen kun je tot 2000W aan panelen rechtstreeks op de batterij aansluiten. Dit maakt de Ultra interessant voor mensen met een plat dak, een balkon of een tuin waar ze extra panelen willen plaatsen zonder een nieuwe omvormer te installeren. Ook kun je dit model als basis gebruiken om het aantal accu’s uit te breiden.