Review: EcoFlow Stream Ultra + Stream AC thuisbatterijen

De markt voor thuisbatterijen is volop in beweging. Waar we een paar jaar geleden nog enkel dachten aan grote, vastgeschroefde systemen in de garage, verschuiven fabrikanten nu naar 'plug-and-play' oplossingen. EcoFlow speelt hierop in met de Stream-serie. In deze review kijken we naar twee prominente modellen uit deze lijn: de compacte Stream AC en de krachtige Stream Ultra. We hebben beide units uitgebreid getest om te zien of ze de belofte van een lagere energierekening en eenvoudige integratie waarmaken.
Het concept van de EcoFlow Stream-serie is simpel: je koopt een apparaat, steekt de stekker in het stopcontact, en je hebt een thuisbatterij. Geen installateur, geen aanpassingen in de meterkast en geen ingewikkelde vergunningstrajecten. De Stream-modellen zijn bedoeld om het overschot van je zonnepanelen op te slaan of om goedkope stroom in te kopen tijdens daluren (bij een dynamisch energiecontract), om deze vervolgens te gebruiken wanneer de prijzen hoog zijn.
Hoewel beide apparaten in de basis hetzelfde doen, verschillen ze in aansluitmogelijkheden en de beoogde doelgroep.
Specificaties, features en prijzen
Laten we beginnen met de cijfers. De Stream-serie is modulair opgebouwd, maar elk model heeft zijn eigen specialisme.
Feature
EcoFlow Stream AC
EcoFlow Stream Ultra
Capaciteit
1,92 kWh (LFP-batterij)
1,92 kWh (LFP-batterij)
Output (AC)
Max. 800W naar het net
Max. 800W naar het net
Zonne-input
Beperkt (via AC-koppeling of kleine DC-poort)
Tot 2000W (4 MPPT-trackers)
Type Batterij
LiFePO4 (3000+ cycli)
LiFePO4 (3000+ cycli)
Prijs (indicatie)
Vanaf ca. € 599,-
Vanaf ca. € 799,-
De vergelijking: Welke kies je?
De Stream AC is de instapper. Met een capaciteit van 2 kWh is hij groot genoeg om het basisverbruik van een gemiddeld huishouden tijdens de avonduren op te vangen. Het is een compacte unit die vooral interessant is voor mensen die al zonnepanelen op het dak hebben liggen en simpelweg een plek zoeken om het overschot tijdelijk te parkeren.
De Stream Ultra is wat krachtiger. Het grote voordeel van de Ultra is de uitgebreide ondersteuning voor zonnepanelen. Met vier MPPT-ingangen kun je tot 2000W aan panelen rechtstreeks op de batterij aansluiten. Dit maakt de Ultra interessant voor mensen met een plat dak, een balkon of een tuin waar ze extra panelen willen plaatsen zonder een nieuwe omvormer te installeren. Ook kun je dit model als basis gebruiken om het aantal accu’s uit te breiden.
Design en plaatsing
EcoFlow heeft gekozen voor een industrieel, strak design dat niet misstaat in een bijkeuken of werkkamer. De behuizingen voelen robuust aan en de afwerking is van goede kwaliteit. Omdat het hier om plug-and-play systemen gaat, is de belangrijkste vereiste een stabiel stopcontact. Je moet echter wel rekening houden met de ventilatie; tijdens het laden en ontladen kunnen de interne ventilatoren hoorbaar aanslaan. Plaatsing in een slaapkamer is daarom niet aan te raden. Daarnaast is een goede Wi-Fi-verbinding essentieel, omdat de intelligentie van het systeem volledig in de cloud draait.
Een sterk punt van dit systeem is de schaalbaarheid. Hoewel de units afzonderlijk werken, kun je ze ook fysiek aan elkaar koppelen. Hiervoor moet je echter wel een specifieke parallelkabel aanschaffen. Door een Stream AC te koppelen aan een Ultra, vergroot je niet alleen de opslagcapaciteit, maar zorg je er ook voor dat het systeem als één entiteit communiceert met je zonnepanelen en het stroomnet. Dit maakt het systeem ‘toekomstbestendig’: je kunt klein beginnen en uitbreiden wanneer je budget of energiebehoefte groeit.
Mogelijkheden en de app
De kracht van EcoFlow zit traditioneel in de software, en dat is bij de Stream-serie niet anders. De app biedt een schat aan informatie en instelmogelijkheden, al is het geheel hier en daar wat onoverzichtelijk door de enorme hoeveelheid menu’s en opties.
De verschillende modi
Je kunt het systeem op diverse manieren laten werken, variërend van volledig automatisch tot handmatig:
Volledig Intelligent (Self-Consumption): Het systeem kijkt naar je verbruik en de opbrengst van je panelen om de batterij optimaal te benutten.
Dynamische Tarieven (Smart Charging): De batterij laadt op wanneer de stroomprijs laag (of negatief) is en ontlaadt wanneer de prijzen pieken.
Custom/Handmatig: Je kunt zelf tijdsloten instellen waarin de batterij moet laden of juist stroom moet leveren aan je huis.
Automatiseringen: Je kunt scenario’s maken op basis van het weer (bijv. “laad volledig op als er morgen storm wordt voorspeld”) of de status van andere EcoFlow-apparaten.
De schaduwzijde: Het abonnement
Een punt van kritiek is de nieuwe commerciële koers van EcoFlow. Voor de volledige ‘intelligentie’ van het systeem – waarbij de batterij zelfstandig de meest optimale momenten kiest op basis van algoritmes – vraagt EcoFlow een bijdrage van € 3,90 per maand.
Dit voelt eerlijk gezegd niet meer van deze tijd. Wanneer je investeert in een hardware-oplossing van duizenden euro’s, verwacht je dat de slimme functies inbegrepen zijn. Veel concurrenten bieden dit gratis aan. Hoewel je veel van deze functies zelf kunt nabootsen met handmatige automatiseringen (via externe systemen), is het een onnodige drempel voor de gemiddelde gebruiker.
Smarthome-integratie
De smarthome-integratie van de Stream-batterijen is minimaal. Voor Homey en SmartThings zijn er (nog) geen integraties en voor Home Assistant heb je vooralsnog een developer-account van EcoFlow nodig. Kortom, de gemiddelde consument kan deze batterijen nog niet op een eenvoudige manier in zijn smarthome integreren en dat is wel een gemis, kijkend naar de concurrentie.
Gebruikservaring
Over de dagelijkse werking kunnen we kort zijn: die is uitstekend. Zodra het systeem is geconfigureerd, heb je er eigenlijk geen omkijken naar. De batterijen doen geruisloos hun werk en de stroomlevering is uiterst nauwkeurig. In combinatie met een Smart Meter in de meterkast zie je het verbruik van je woning in de app direct naar nul schieten zodra de batterij bijspringt. Het systeem reageert snel op schommelingen in het verbruik, zoals wanneer een waterkoker of oven aangaat.
Terugverdientijd: Wat levert het op?
Met de huidige scherpe prijzen en de besparingen uit onze testperiode, hebben we de volgende berekening gemaakt:
Rekenvoorbeeld Stream AC:
Investering: € 599,-
Gemiddelde besparing: Door slim te laden bij lage prijzen en zonne-overschot op te slaan, besparen we circa € 0,50 per dag.
Jaarbesparing: ca. € 182,50
Terugverdientijd: Circa 3,3 jaar.
Rekenvoorbeeld Stream Ultra:
Investering: € 799,-
Gemiddelde besparing: Dankzij de efficiëntere directe zonne-input en de mogelijkheid voor extra panelen, ligt de besparing op circa € 0,60 per dag.
Jaarbesparing: ca. € 219,-
Terugverdientijd: Circa 3,6 jaar.
Deze getallen zijn sterk afhankelijk van de volatiliteit van de energiemarkt en je eigen verbruikspatroon. Met de afbouw van de salderingsregeling zal de terugverdientijd in de toekomst waarschijnlijk korter worden.
Conclusie
De EcoFlow Stream Ultra en Stream AC zijn indrukwekkende staaltjes techniek met een eenvoudige installatie en eenvoudig gebruik, maar thuisbatterijen die in het stopcontact geplaatst worden onderscheiden zich niet meer met design, hardware of een snelle installatie. Die onderscheiden zich met (slimme) software. Het systeem werkt nauwkeurig en doet wat het beloofd, wat absoluut het belangrijkste is. Het is echter jammer dat de smarthome-integratie bijzonder mager is en dat EcoFlow een maandelijks bedrag vraagt voor de volledige intelligentie van de software; dat doet afbreuk aan het premium gevoel van het product en is niet meer van deze tijd. Desalniettemin biedt EcoFlow met de Stream-serie wel een volwassen en gebruiksvriendelijke plug-and-play oplossing die ook doet wat men belooft. Wie bereid is eenmalig goed in te stellen, haalt met de Stream-serie een zorgeloos en efficiënt energiesysteem in huis.
De Stream AC is de rationele keuze voor wie een bestaand zonne-energiesysteem wil optimaliseren zonder grote verbouwingen. De Stream Ultra is de krachtpatser voor de gebruiker die maximale controle wil en extra zonnepanelen wil inzetten zonder gedoe met extra omvormers. Daarbij is de Stream AC een van de meest aantrekkelijke geprijsde kleine accu’s van dit moment.
7.5
Beoordeling EcoFlow Stream Ultra + Stream AC
Pluspunten
Eenvoudige installatie
Compacte accu's
Modulair
Goedkoop
Intelligent
Minpunten
Betalen voor complete intelligentie
Software oogt druk
Extra kabel voor parrallelwerking
Magere smarthome-integratie
