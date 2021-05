Nintendo Switch Online biedt nu meer dan 100 retrogames aan

Nintendo heeft met de Nintendo Switch Online-dienst een mijlpaal behaald. Met het abonnement kun je online gamen op je Switch (net zoals met Xbox Live Gold en PlayStation Plus), maar je krijgt ook toegang tot een groeiende bibliotheek aan retrogames. Dat aantal is nu de honderd spellen gepasseerd, aangezien er deze week vijf nieuwe games toegevoegd zijn.

Nintendo Switch Online blijft uitbreiden

In totaal biedt het abonnement nu toegang tot 104 games. De laatste tijd worden er games toegevoegd die wellicht niet zo bekend zijn als de Mario’s en Zelda’s van deze wereld. Maar dat neemt niet weg dat ook die games tof kunnen zijn. Wellicht kom je iets tegen dat je nog niet kent en blijkt het heel vet te zijn. De vijf nieuwe titels zijn:

Caveman Ninja: Joe & Mac – een actiegame uit 1991 die uitkwam voor de Super Nintendo

Magical Drop 2 – een puzzelgame uit 1996 voor de SNES, die niet eerder uitkwam in Europa

Super Baseball Simulator 1.000 – een honkbalgame voor de SNES uit 1991

Spanky’s Quest – eveneens een SNES-actiegame uit 1991, over een aap met een magische bubbel

Ninja JaJaMaru-kun – een actiegame uit 1985 voor de NES, kwam eerder naar de Virtual Console op de Wii in 2007

Het is altijd tof om titels tegen te komen die niet eerder in Europa verschenen zijn. Nintendo is enigszins beperkt in wat het kan uitbrengen voor Nintendo Switch Online, vanwege licenties en rechten. Maar tot dusver lijkt het prima te gaan. Maar het lijkt er ook een beetje op dat we aan de onderkant van het vat gekomen zijn. Het lijkt dus tijd te worden voor games van andere consoles, zoals de Nintendo 64.