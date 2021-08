Netflix start test met eerste games op Android in Polen

Vanaf deze week kunnen abonnees van Netflix in Polen twee games spelen op Android: Stranger Things 1984 en Stranger Things 3. Het bedrijf laat weten dat er nog een hoop werk aan de winkel is en dat de games geheel gratis speelbaar zijn (mits je een abonnement hebt): er zijn geen advertenties en ook geen digitale aankopen.

Wanneer Netflix games uitbrengt, dan verschijnen die in je thuisfeed. Wanneer je dan op zo’n game tapt, zo legt het Poolse kanaal uit, dan krijg je meer informatie te zien over de game in kwestie en kun je op een knop tappen om de game te downloaden. Die games staat in Google Play, de digitale winkel op Android. Je kunt ze dus ook gewoon los vinden, mocht je dat niet via de app van de videostreamingdienst willen doen.

Let’s talk Netflix and gaming.

Today members in Poland can try Netflix mobile gaming on Android with two games, Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. It’s very, very early days and we’ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step. https://t.co/yOl44PGY0r

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 26, 2021