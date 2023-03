Netflix laat je vanaf nu de ondertiteling aanpassen op je tv

De mogelijkheid bestond al langer wanneer je naar Netflix keek via je webbrowser, maar de functionaliteit is vanaf deze week breder beschikbaar. De nieuwe update voor de Netflix-app zorgt ervoor dat je de ondertiteling straks ook kunt aanpassen op je smart-tv, mediaspeler of spelcomputer.

De nieuwe update rolt vanaf nu internationaal uit. Wellicht moet je nog even een paar dagen wachten voordat ook jij deze nieuwe mogelijkheid tot je beschikking hebt. Gebruikers hebben straks verschillende opties. Je kunt kiezen uit drie verschillende lettergroottes (klein, middel en groot) en drie verschillende stijlen. Naast de classic stijl, zoals je eigenlijk op dit moment kijkt met witte letters en een transparante achtergrond, kun je ook kiezen voor witte letters en een zwarte achtergrond, gele letters en een zwarte achtergrond en zwarte letters met een witte achtergrond.

Zo pas je de ondertiteling aan op Netflix

Tijdens het kijken kun je even het pijltje naar onderen indrukken (of een vergelijkbare knop) om het menu-overlay te krijgen. Hier stel je ook de ondertiteling in en de audio. Kies het tandwieltje (de laatste optie in de rij) om de ondertiteling naar wens aan te passen. Het is overigens nog nog onduidelijk of de app voor Apple TV ook de nieuwe opties voor ondertiteling krijgt.