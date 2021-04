Netflix kan voortaan voor je bepalen wat je wil kijken

Videostreamingdiensten, zoals Netflix, zijn maar wat gemakkelijk, natuurlijk. Ze bieden een enorme catalogus aan films, series en documentaires aan, maar dat betekent ook dat er een modern probleem opduikt: keuzestress. Want wat moet je nou kiezen voor vanavond?

Netflix presenteert shufflefunctie

Vroeger kon je dat probleem oplossen door gewoon een beetje te zappen. Kwam je dan een coole film tegen of ving je net een toffe scène op in een film of serie, dan bleef je vaak wel even hangen. Maar dat is niet hoe het werk in de wereld van de cord-cutter, die volledig overgeleverd is aan videostreamingdiensten.

Daarom heeft Netflix nu officieel de shuffleknop uitgerold. De knop verschijnt wereldwijd eerst op televisies en mediaspelers en komt naar ook naar smartphones toe. De functie wordt Play Something genoemd en doet precies wat je ervan verwacht: de dienst speelt dan gewoon iets voor je af.

De gepresenteerde content is niet helemaal willekeurig. Want er wordt rekening gehouden met je persoonlijke account en de dingen die in de kijklijst staan. Zo kan het gebeuren dat je een volledig nieuwe film gepresenteerd krijgt of een aflevering van een serie die je nog niet gekeken hebt. Mocht je de aangeboden content dan nog steeds niet tof vinden, neem dan onze groeiende catalogus aan Streamingtips eens door. Daar zit ongetwijfeld iets tofs tussen.