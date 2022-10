Netflix gaat werken met verificatiecodes om accountdelen tegen te gaan

Onlangs maakte Netflix bekend het delen van een account buiten jouw eigen huishouden aan banden te willen leggen. Op basis van ip-adressen zou het bedrijf controleren of dit het geval is en als dit langer dan twee weken het geval is, dan wordt er een paar euro extra voor elk extra huishouden dat jouw account gebruikt in rekening gebracht. Niet veel later kwam de Consumentenbond met het bericht naar buiten dat dit helemaal niet mag. Abonnees zouden zonder extra kosten ook voor langere tijd in het buitenland of op een ander adres moeten kunnen verblijven.

Netflix heeft nu daar weer op gereageerd en geeft aan te gaan werken met verificatiecodes. Dat betekent dat Netflix ziet dat iemand vanaf een andere locatie inlogt op jouw account en jou vervolgens een bericht met verificatiecode stuurt om dat te bevestigen. Die code moet binnen 15 minuten op het apparaat op de andere locatie ingevoerd worden. Netflix wil dat je hiermee bevestigt dat een apparaat nog steeds tot jouw huishouden behoort. Met die code kun je echter ook meteen de locatie van jouw huishouden aanpassen, mocht het nodig zijn.

Het lijkt er dus op dat Netflix niet zomaar extra kosten in rekening brengt, maar het wel lastiger maakt om jouw account te delen. Het bedrijf geeft aan zo nu en dan om verificatiecodes te vragen als er vanaf verschillende locaties gekeken wordt. Die extra moeite zou mensen ervan moeten weerhouden hun account te delen. Aan de andere kant; het is een kleine moeite die code door te sturen. Vind je het toch teveel gedoe, dan kun je voor een toeslag kiezen voor elk extra huishouden dat jouw account gebruikt.