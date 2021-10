Netflix-abonnementsprijzen stijgen: dit betaal je nu voor de dienst

Wanneer je nu een Netflix-abonnement afsluit, dan is de kans groot dat je meer betaalt dan mensen die reeds abonnee zijn. Het Standaard- en Premium-abonnement gaan in prijs omhoog, terwijl de prijs van het Basic-abonnement gelijk blijft.

Netflix-abonnement wordt duurder

Het Basic-abonnement blijft voorlopig dus voor iedereen 7,99 euro kosten. Het Standaard-abonnement kostte eerder 10,99 euro per maand, maar kost nu 13,99 euro per maand. Het duurste abonnement, Premium, heeft nu een prijs van 15,99 euro per maand, terwijl dat eerder 13,99 per maand was.

Op de website van Netflix lees je wat de grootste verschillen zijn per abonnement. Zo is het Premium-abonnement de enige versie waarmee je films, series en documentaires in 4k bekijkt. Daarnaast kun je de dienst op vier schermen tegelijkertijd bekijken en kun je downloads op vier verschillende apparaten opslaan.

Ondanks het feit dat de prijzen vooralsnog alleen gelden voor nieuwe leden, gaan ze toch mettertijd omhoog voor bestaande abonnees. Die ontspringen de dans dus niet helemaal. Mocht het voor hen veranderen, dan worden ze vanzelf op de hoogte gebracht via e-mail.

Wanneer de prijzen van de Netflix-abonnementen stijgen, dan doet het bedrijf dat zodat het “extra kan investeren in films en series”. Dat is een reden die altijd aangedragen wordt. Het geld wordt veelal gebruikt voor het produceren van Original-content, voor of uit specifieke landen.

