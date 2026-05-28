Hoofdtelefoons

Juni wordt dé maand van de hoofdtelefoon bij Alpha High-End Gent

28 mei 2026
Is jouw trouwe hoofdtelefoon aan vervanging toe, of wil je simpelweg eens ervaren hoe jouw favoriete muziek klinkt op het allerhoogste niveau? Goed nieuws voor de fijnproevers: Alpha High-End Gent doopt de maand juni om tot 'Maand van de Hoofdtelefoon'. Met twee exclusieve events belooft het een absolute feestmaand voor je oren te worden. Het beste van alles? Je kunt gewoon vrijblijvend binnenlopen om te luisteren!

Zaterdag 6 juni: Focal Headphone Day

De aftrap vindt plaats op zaterdag 6 juni en staat volledig in het teken van het Franse topmerk Focal. Importeur Manu is speciaal deze dag aanwezig in de showroom om je alles te vertellen over hun indrukwekkende line-up. Of je nu droomt van de fabelachtige Utopia en Stellia (de absolute referentiemodellen), de Clear MG voor thuis, of juist de draadloze Bathys voor onderweg zoekt: ze liggen allemaal klaar om uitgebreid door jou getest te worden.

Zaterdag 27 juni: Meze & HiFiMan Headphone Day

Op zaterdag 27 juni staat er een boeiend hifi-duel op het programma. Michael van duneblue brengt dan een zorgvuldig samengestelde selectie mee van Meze Audio en HiFiMan. Dit is dé ultieme kans om twee merken met een totaal eigen karakter rechtstreeks naast elkaar te leggen. Kies je voor het warme Roemeense vakmanschap en tijdloze design van Meze, of ga je voor de ongekende detaillering van de planair-magnetische technologie van HiFiMan? Jouw oren mogen beslissen.

Vrij in en uit

Of je nu gericht op zoek bent naar een upgrade of gewoon eens rustig wilt komen luisteren; Sammy, Chris, Jo, Thibault, Johan en de rest van het Alpha-team heten je van harte welkom. Inschrijven of reserveren is niet nodig, dus neem gerust je eigen favoriete testnummers mee en loop gezellig binnen.

Praktische informatie:

  • Wanneer: Zaterdag 6 juni (Focal) & Zaterdag 27 juni (Meze & HiFiMan)

  • Waar: Alpha High-End Gent — Kortrijksesteenweg 123, Sint-Martens-Latem

  • Toegang: Gratis, vrije inloop zonder inschrijving. Er is bovendien voldoende parking voor de deur beschikbaar.

