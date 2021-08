Lord of the Rings-serie van Amazon verschijnt in september 2022

De Lord of the Rings-serie speelt zich af in Middle-earth’s Second Age en duizenden jaren voor de verhalen van The Hobbit en de boeken van de franchise. In de serie komen we personages tegen die we kennen en die we nog niet kennen, die samen een groot kwaad moeten bestrijden.

Serie van Lord of the Rings

Het eerste seizoen van de serie is een grote investering voor Amazon, die naar verluidt ongeveer 465 miljoen dollar kost. Ter vergelijking: HBO was destijds vijftien miljoen dollar per aflevering kwijt voor de laatste afleveringen van Game of Thrones.

Er hebben zich ook een groot aantal acteurs aan de serie toegevoegd, waaronder Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman en Sara Zwangobani.

De serie zal wereldwijd in meer dan 240 landen tegelijkertijd online gaan, laat Amazon tot slot weten. De premiere vindt plaats op 2 september 2022. We zullen dus nog anderhalf jaar moeten wachten tot we kunnen beginnen met kijken; maar de eerste trailer komt wellicht in de zomer van 2022 uit.