Je kunt vanaf nu je Xbox bedienen via de Google Home-app

Het was al enkele jaren mogelijk om met je stem via Google Assistant je Xbox te bedienen. Zo kon je de spelcomputer aan- of uitzetten of een bepaald spel opstarten. De mogelijkheden zijn vanaf nu uitgebreid. De nieuwste update brengt namelijk Google Home-ondersteuning met zich mee. Op de officiële website van Xbox kun je alvast zien hoe het eruit ziet.

Wanneer je je Xbox toevoegt aan Google Home heb je in de app een afstandsbediening voor je spelcomputer tot je beschikking. Via de afstandsbediening kun je het apparaat aan- en uitzetten, navigeren, een spel opstarten, media afspelen en nog veel meer. Je hebt eigenlijk een complete Xbox-afstandsbediening tot je beschikking in de Google Home-app. Handig als je controller net even te ver weg ligt en je een film of serie op het apparaat wilt gaan kijken. Dat kan vanaf nu gewoon met je telefoon.

Ook dit vind je in de Februari-update

De Februari-update brengt meer mogelijkheden met zich mee. Zo is het nu makkelijker om in een party te springen met je vrienden. Ook wil Microsoft meer om het milieu denken. Zo is de shutdown-modus straks de standaardmodus. Normaal kiest men voor de slaapmodus. Zo kan je gewoon automatisch updates laten installeren en start de spelcomputer razendsnel op, maar dit verbruikt tot twintig keer meer energie. Daarom zal na het installeren van de update de shutdown-modus de standaardmodus zijn. Kies je toch voor de slaapmodus? Dan zal Microsoft hier energiezuiniger mee om gaan, door geplande updates en andere downloads in de nacht uit te voeren en niet meer overdag. De volledige lijst met veranderingen lees je hier.