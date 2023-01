JBL brengt nieuwe Quantum headsets voor PlayStation en Xbox uit

JBL brengt in totaal vier nieuwe gaming headsets op de markt. Zo is daar de JBL Quantum 910 en de JBL Quantum 360, beide in een X- en een P-variant voor respectievelijk Xbox en PlayStation.

De JBL Quantum 910 is de high-end variant binnen de Quantum headsets met draadloze spatial audio virtualisatie met head tracking. De JBL Quantum 910X/P biedt gamers JBL’s QuantumSPATIAL 360 immersive audio met head tracking terwijl beide series zijn uitgerust met JBL’s DualSOURCE, waardoor gamers in het heetst van de strijd geen call hoeven te missen. Het design van de headsets is geïnspireerd op de consoles en zijn verkrijgbaar in wit en blauw voor PlayStation en zwart en groen voor Xbox.

JBL Quantum 910X & JBL Quantum 910P

JBL wil met de JBL Quantum 910X en 910P de meest geavanceerde gaming headsets op de markt brengen. De headsets zijn uitgerust met JBL QuantumSPATIAL 360 audio met geïntegreerde head tracking, waardoor gamers de allerbeste surround sound kunnen ervaren via de USB-A/C draadloze verbinding op de console. Met Active Noise Cancelling kunnen gamers zich afsluiten van ongewenste achtergrondgeluiden en volledig opgaan in het spel. De headset gaat 37 uur mee op een enkele lading en beschikt over 50mm drivers.

JBL Quantum 360X & JBL Quantum 360P

In een lager segment vinden we de nieuwe JBL Quantum 360-serie. De JBL Quantum 360 X/P zijn voorzien van DualSOURCE, waardoor twee apparaten kunnen worden aangesloten via Lossless 2,4 GHz en Bluetooth en de batterij tot 22 uur meegaat, wat betekent dat gamers zonder vertraging verbonden kunnen blijven met hun teamgenoten. Ook kun je laden en spelen tegelijk. De headset gaat 22 uur mee op een enkele lading en beschikt over 40mm drivers.

Prijs en beschikbaarheid

De JBL Quantum 910X en 910P zijn vanaf maart verkrijgbaar voor 299,99 euro. De JBL Quantum 360X en 360P zijn dan tevens verkrijgbaar voor 129,99 euro.

Lees meer over JBL.