Gratis drie maanden Apple TV+ met je PlayStation 4

Drie maanden een gratis abonnement op de streamingdienst van Apple met je PlayStation 4? Waarom niet op de PlayStation 5? Nou, die actie is al geweest. Afgelopen zomer kon je tot maar liefst zes maanden gratis Apple TV+ krijgen met je PlayStation 5. Apple en Sony brengen de actie nu ook naar bezitters van de vorige generatie van de spelcomputer. En dat is natuurlijk goed nieuws voor bezitters van de oudere spelcomputer van Sony.

Zo krijg je drie maanden gratis Apple TV+ als je nog niet eerder lid bent geweest van de streamingdienst van Apple. Je kunt je aanmelden tot 22 juli 2022 en alle PlayStation 4-spelcomputers tellen mee, inclusief de PS4 Pro. Heb je een PlayStation 5? De actie geldt ook nog altijd voor de nieuwe console tot 22 juli 2022.

Helaas krijgen we in Nederland en België niet de beste deal. Hier krijg je tot drie maanden gratis Apple TV+ met je PlayStation 4. Zou je nu in de Scandinavische landen wonen? Dan krijg je zelfs tot zes maanden gratis. Om te starten moet je de Apple TV+-app downloaden op je PlayStation 4 en vervolgens de instructies volgen. Let op dat je wel een Apple ID moet hebben om je aan te melden, maar die kun je gelukkig ook ter plekke aanmaken. Je hoeft overigens ook niet te kijken op je PlayStation 4, dat kan ook via je smart-tv of een ander apparaat. De oudere spelcomputer van Sony heeft geen 4k dolby vision en dolby atmos, dus het is sowieso aan te raden om via een ander apparaat te kijken.

Over Apple TV+

Apple TV+ is de streamingdienst van Apple en laat je genieten van series als Ted Lasso met Jason Sudeikis, The Morning Show met Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en Steve Carell en See met Jason Momoa. Ook kun je genieten van Apple Originals als de film Greyhound met Tom Hanks. Normaal kost een abonnement op de streamingdienst 4,99 euro per maand.