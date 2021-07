Zes maanden gratis Apple TV+ op je PlayStation 5

Apple TV+ is de streamingdienst van Apple en laat je genieten van series als Ted Lasso met Jason Sudeikis, The Morning Show met Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en Steve Carell en See met Jason Momoa. Ook kun je genieten van Apple Originals als de film Greyhound met Tom Hanks. Normaal kost een abonnement op de streamingdienst 4,99 euro per maand, maar Sony en Apple komen nu met een actie voor zes maanden gratis kijken.

Wat je nodig hebt is een PlayStation 5, PlayStation Network-account en een Apple ID. Helaas werkt de actie niet op je PlayStation 4. Download de Apple TV-app op je PlayStation 5 en open deze. Volg de instructies op het scherm, login met je Apple ID en geniet van zes maanden gratis kijken naar de streamingdienst van Apple. Zeg je het abonnement niet op? Dan zal het abonnement verlengd worden na deze periode van zes maanden voor 4,99 euro per maand. Opzeggen kan overigens op ieder moment.

Apple TV+-actie ook voor bestaande abonnees

De proefperiode moet je activeren op je PlayStation 5. Kijken kan ook op andere apparaten. Heb je al een gratis proefabonnement of ben je abonnee? Ook dan kun je gebruikmaken van deze actie. Kijk op de website van PlayStation voor alle voorwaarden en meer informatie over deze actie.