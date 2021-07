Google laat je Doodle Champion Island Games gratis in je browser spelen

Doodles zijn zogenaamde aangepaste logo’s van de zoekgigant die boven de zoekbalk staan wanneer je de website van Google opent. Klik hierop en je ziet een animatie ter ere van historische gebeurtenissen, belangrijke mensen of andere gelegenheden. Dit keer staat de ‘Doodle van Google‘ in het teken van de Olympische Spelen. Klik je op het logo boven de zoekbalk dan krijg je de komende weken een heuse game te spelen.

Doodle Champion Island Games is een 16-bit game die je gemakkelijk op je smartphone kunt spelen door de touch controls die op je scherm verschijnen. Het spel is een ode aan de Olympische Spelen en laat je kennismaken met de kat Lucky. Je kunt rondlopen op het eiland en zeven verschillende sporten spelen, namelijk tafeltennis, synchroonzwemmen, boogschieten, skateboarden, marathon, klimmen en rugby. Daarnaast heeft de Japanse animatiestudio STUDIO 4°C gezorgd voor de animaties en daar zitten enkele mooie filmpjes tussen.

Doodle Champion Island Games volledig Nederlandstalig

Je sluit je aan bij één van de vier verschillende teams en via de ranglijsten kun je zien hoe jij het doet ten opzichte van andere mensen wereldwijd. Het spel is gewoon in het Nederlands, dus jong en oud kan aan de slag met Doodle Champion Island Games via je smartphone, tablet, laptop of pc.

