GeForce Now nu beschikbaar in 4K op 2023 LG TV’s

Begin vorig jaar verscheen GeForce Now op LG WebOS Smart TV’s. LG en Nvidia gingen samenwerken om de cloudgamingservice van Nvidia naar de Smart TV’s van LG te brengen. Men begon toen bij de LG TV’s uit 2021 en men beperkte de resolutie tot 1080p en 60 beeldjes per seconde. Daar is nu verandering in gekomen, want je kunt nu games spelen via GeForce Now in een 4K-resolutie op je LG TV.

GeForce Now in 4K

Nu Google Stadia niet meer bestaat is het lastiger om aan je cloudgamebehoefte te komen met een Smart TV van LG in huis. Er is nog altijd geen Xbox Cloud Gaming-app beschikbaar, daarvoor moet je bij concurrent Samsung zijn. Amazon Luna komt waarschijnlijk later dit jaar naar LG-televisies toe. Je moet het dus doen met GeForce Now, Utomik en Blacknut. Dan is het goed om te weten dat je GeForce Now vanaf nu in een 4K-resolutie kunt spelen. Zorg alleen wel voor een nieuwe televisie van LG, want daar komt de 4K-resolutie in eerste instantie naar toe. Je kunt volgens flatpanelshd in 4K spelen op de volgende modellen:

LG A3

LG B3

LG C3

LG G3 (lees ook onze review)

LG Z3

LG UR80

LG UR90

LG QNED80 2023

LG QNED85 2023

Je kunt op deze modellen in 4K met 60 beeldjes per seconde spelen. Later komt GeForce Now in 4K ook naar 2022-modellen van LG. Op verschillende Samsung TV’s en de Nvidia Shield is 4K al mogelijk. Nieuw is overigens Boosteroid, een nieuwe cloudgamedienst voor LG TV’s. Deze dienst kost 10 euro per maand en is beschikbaar op LG TV’s van 2021 tot 2023.