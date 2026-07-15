Marantz vernieuwt instapserie met MODEL 70-versterker en CD 70 cd-speler

De nieuwe modellen bouwen voort op de populaire PM6007 en CD6007 uit 2020. De MODEL 70 levert 50 watt per kanaal dankzij een vernieuwde klasse A/B-versterker met een grotere toroïdale transformator en een verbeterde voeding. Daarnaast is een MM-phono-ingang aanwezig voor het aansluiten van een platenspeler. Opvallend is de toevoeging van HDMI ARC, waardoor de versterker ook eenvoudig met een televisie is te gebruiken. Verder ondersteunt Bluetooth zowel ontvangst als verzending van audio, inclusief aptX Adaptive, aptX HD, AAC en SBC. Muziek streamen in hoge kwaliteit is dus geen enkel probleem.

De CD 70 richt zich op liefhebbers van cd’s én digitale muziekbestanden. De speler beschikt over een hoogwaardige DAC en Marantz’ eigen HDAM-technologie voor een natuurgetrouwe weergave. Via de USB-A-poort aan de voorzijde kunnen ook hi-res audiobestanden, zoals FLAC HD, ALAC, AIFF en DSD, worden afgespeeld. Een volledig afzonderlijke hoofdtelefoonversterker met HDAM-technologie, instelbare versterkingsregeling en automatische hoofdtelefoondetectie biedt volgens Marantz een boeiende en verfijnde luisterervaring zonder dat extra apparatuur nodig is.

Beide componenten zijn verkrijgbaar in zwart en zilver-goud en volgen de nieuwste designtaal van Marantz. Volgens de fabrikant zijn ook de interne opbouw, voeding en trillingsdemping verbeterd om de geluidskwaliteit verder te verhogen. Ze zijn afzonderlijk te gebruiken, maar volgens Marantz bieden de beide componenten samen een compleet hifi-systeem dat een uitzonderlijke geluidssynergie combineert met een elegant ontwerp en gebruiksgemak.

Prijs en beschikbaarheid

De Marantz MODEL 70 en CD 70 zijn vanaf 15 augustus verkrijgbaar via geselecteerde dealers. De adviesprijzen bedragen 849 euro voor de versterker en 599 euro voor de cd-speler.