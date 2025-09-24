Disney Plus wordt duurder in de VS: voorbode voor Europa?

Kijkers in de Verenigde Staten moeten voortaan meer voor hetzelfde aanbod van Disney Plus betalen. Dat is de videostreamingdienst van The Walt Disney Company, waar je allerlei content van onder Disney, Marvel en Star Wars bekijkt.

De nieuwe prijzen gelden vanaf 21 oktober 2025. Dan betalen abonnees van het goedkoopste abonnement 2 dollar meer en dus 11,99 dollar per maand. Plus Premiun, de eerste optie zonder advertenties, gaat omhoog met 3 dollar. Daardoor betalen ze daar 18,99 dollar voor. Het jaarabonnement stijgt met 30 dollar, waardoor dat nu uitkomt op 189,99 dollar. Disney biedt meerdere bundels aan en ze gaan allemaal in prijs omhoog.

Disney Plus duurder

De jaarlijkse prijsstijgingen in oktober zijn inmiddels een gegeven in de VS. Alleen in 2022 liet Disney de prijzen in december stijgen, maar in zowel 2023 als 2024 was het al feest in oktober. Voor kijkers heel vervelend, maar voor het bedrijf legt dit geen windeieren. Het noteerde vorig jaar namelijk voor het eerst groene cijfers voor Disney Plus.

Wat dit gaat betekenen voor mensen in Europa, en in het bijzonder Nederland en België, is nog niet duidelijk. Meestal stijgen de prijzen hier mee, hetzij enkele weken later. Het huis van Mickey Mouse heeft hieromtrent nog niets bekendgemaakt. Meestal krijg je daar als abonnee op tijd een mail over. En als we op de pagina met verschillende abonnementen kijken, dan zien we nog geen stijgingen.

Dat betekent niet dat er geen verhoogde abonnementskosten aankomen; de kans is groot dat Disney het slechte nieuws wereldwijd een beetje wil verspreiden. Aan prijsstijgingen ontkom je onderaan de streep niet. Dus voor nu kun je alvast bedenken of je de streamingdienst nog de moeite waard vindt en welke prijstoename voor jou acceptabel is. Neem ook een kijkje in onze wekelijkse Streamingtips, mocht je twijfelen of de content nog wel leuk genoeg is.