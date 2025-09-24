Nieuws Entertainment Streamingdiensten

Disney Plus wordt duurder in de VS: voorbode voor Europa?

24 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
Shogun disney streamingdienst

Disney heeft prijsstijgingen aangekondigd voor de videostreamingdienst Disney Plus. Wat betekent dit voor Europese landen?

Disney Plus

Kijkers in de Verenigde Staten moeten voortaan meer voor hetzelfde aanbod van Disney Plus betalen. Dat is de videostreamingdienst van The Walt Disney Company, waar je allerlei content van onder Disney, Marvel en Star Wars bekijkt.

De nieuwe prijzen gelden vanaf 21 oktober 2025. Dan betalen abonnees van het goedkoopste abonnement 2 dollar meer en dus 11,99 dollar per maand. Plus Premiun, de eerste optie zonder advertenties, gaat omhoog met 3 dollar. Daardoor betalen ze daar 18,99 dollar voor. Het jaarabonnement stijgt met 30 dollar, waardoor dat nu uitkomt op 189,99 dollar. Disney biedt meerdere bundels aan en ze gaan allemaal in prijs omhoog.

Disney Plus duurder

De jaarlijkse prijsstijgingen in oktober zijn inmiddels een gegeven in de VS. Alleen in 2022 liet Disney de prijzen in december stijgen, maar in zowel 2023 als 2024 was het al feest in oktober. Voor kijkers heel vervelend, maar voor het bedrijf legt dit geen windeieren. Het noteerde vorig jaar namelijk voor het eerst groene cijfers voor Disney Plus.

Wat dit gaat betekenen voor mensen in Europa, en in het bijzonder Nederland en België, is nog niet duidelijk. Meestal stijgen de prijzen hier mee, hetzij enkele weken later. Het huis van Mickey Mouse heeft hieromtrent nog niets bekendgemaakt. Meestal krijg je daar als abonnee op tijd een mail over. En als we op de pagina met verschillende abonnementen kijken, dan zien we nog geen stijgingen.

Dat betekent niet dat er geen verhoogde abonnementskosten aankomen; de kans is groot dat Disney het slechte nieuws wereldwijd een beetje wil verspreiden. Aan prijsstijgingen ontkom je onderaan de streep niet. Dus voor nu kun je alvast bedenken of je de streamingdienst nog de moeite waard vindt en welke prijstoename voor jou acceptabel is. Neem ook een kijkje in onze wekelijkse Streamingtips, mocht je twijfelen of de content nog wel leuk genoeg is.

Reacties (0)

Lees meer

Hisense M2 Pro Beeld
Nieuws Beeld Projectors 16 juni 2025

Hisense lanceert M2 Pro mini-beamer

16 juni 2025
Netatmo weerstation Smarthome
Nieuws Smarthome Sensoren 05 juni 2025

Netatmo lanceert vernieuwde Weerstation ORIGINAL

05 juni 2025
HBO Max Eurosport Entertainment
Nieuws Entertainment Streamingdiensten 07 juli 2025

Eurosport op HBO Max nu met verplicht reclame kijken

07 juli 2025
Samsung-QE65S90F-lifestyle Beeld
Reviews Beeld Oled tv's 26 augustus 2025

Review: Samsung QE65S90F (S90F-serie) oled-tv

26 augustus 2025
Sirens streamingdiensten netflix Entertainment
Tips en advies Entertainment Streamingdiensten 08 juni 2025

Zo optimaliseer je je profielen voor streamingdiensten

08 juni 2025
Panasonic_HC-X1600_1 Create
Digital Movie Nieuws Create 03 september 2025

Revival van Panasonic 4K Pro(-sumer) camcorders – Panasonic HC-X1200, HC-X1600, HC-X2100, AG-CX20 en AG-CX370

03 september 2025
iPhone gaspedaal
ADV
Gesponsord Mobile 01 mei 2025

Entertainment onderweg: welke snufjes vind je op luxe auto’s? (ADV)

01 mei 2025
Hombli Smart Neon Rope Smarthome
Nieuws Smarthome Verlichting 28 maart 2025

Hombli lanceert LED Strip 2, Neon Rope en Neon Tube

28 maart 2025