Disney+ komt naar Hisense- en Toshiba-tv’s met Vidaa

Als eigenaar van een alternatief besturingssysteem – voor smart tv’s, smartphones of andere apparaten – dan weet je dat je vaak achter het net vist met apps als Disney+ of andere, relatief nieuwe diensten. Android TV en tvOS genieten veel meer de voorkeur bij software-ontwikkelaars, waardoor projecten voor kleinere systemen dus naar de achtergrond verdwijnen.

Disney+ komt naar Vidaa

Maar dat betekent niet dat je nooit de apps die je nu mist, ziet verschijnen op het platform dat aanwezig is op jouw hardware. Zo kun je nu bijvoorbeeld de applicatie van videostreamingdienst Disney+ downloaden voor televisies van Hisense en Toshiba, die voorzien zijn van het Vidaa-besturingssysteem. Dit systeem is gebaseerd op Linux (net als Android) en werd oorspronkelijk ontwikkeld door Hisense. Inmiddels is Vidaa en zelfstandig bedrijf, waardoor de software ook naar televisies van andere fabrikanten gekomen is. Zo maken onder meer Toshiba en Loewe er gebruik van.

Om de Disney+-app te downloaden naar je tv met Vidaa aan boord, moet je ervoor zorgen dat je Hisense- of Toshiba-tv voorzien is van de meest recente update van het besturingssysteem. Op een ondersteuningspagina van de website van de dienst staat dat je versie 2.5 of 4.0 nodig hebt. Heb je dus één van deze twee versies op je televisies staan, dan kom je in aanmerking voor de app. Hoewel Disney+ ondersteuning aanbiedt voor content in 4k en Dolby Vision, is vooralsnog niet duidelijk of de Vidaa-app dat ook gaat ondersteunen. Dat moeten we even afwachten.

