Bingewatchen op vakantie? 15 films en series die je niet wil missen

Eindelijk: na maandenlang werken ga je op vakantie! Tijd om te ontspannen, om eindelijk die series te kijken waar je collega’s en je vrienden het al die tijd al over hebben. Maar, je wil dan natuurlijk wel meteen een heel seizoen kunnen bingen. Deze series hebben dit jaar een nieuw seizoen gekregen, en voor de kortere momenten hebben we er ook nog wat nieuwe films bij in de mix gegooid. Lekker bingewatchen!

1. They Cloned Tyrone (Netflix)

We beginnen met een film die gloednieuw is: They Cloned Tyrone. Deze film is deze week op Netflix verschenen en gooit heel hoge ogen. Het is een film met onder andere John Boyega en Jamie Foxx en die ontrafelen een hele conspiracy van de overheid rondom hun vriend Tyrone. En dat doen ze -natuurlijk- op hilarische wijze in deze moderne (en toch ook weer niet zo moderne) whodunnit.

2. The Marvelous Mrs Maisel (Amazon Prime Video)

Rachel Brosnahan was niet zo bekend bij iedereen, maar dankzij The Marvelous Mrs Maisel heeft ze zichzelf onsterfelijk gemaakt. Ze is zo grappig, charmant en komt zo echt over in deze speelse rol, dat we blij zijn dat we daar zoveel seizoenen van hebben mogen genieten. Het vijfde seizoen kwam dit jaar uit en je kunt de serie nu dus van begin tot einde helemaal bingen. Zeker doen, want zowel de setting, de humor als het acteerwerk zijn spot on.

3. The Muppets Mayhem (Disney+)

The Muppets was vroeger al een populaire serie en er zijn ook aardig wat toffe films van gemaakt. Kan het nog beter? Ja hoor: The Muppets Mayhem is een heel populaire, gloednieuwe serie met de wezens, die in dit eerste seizoen met hun band de Rainbow Connection moeten vinden. Reken op een heleboel doldwaze avonturen en natuurlijk een groot arsenaal aan prachtig uitziende Muppets.

4. Guardians of the Galaxy Vol 3 (Disney+)

Een geweldige film die op mooie wijze een einde maakt aan de Guardians zoals we ze kennen. De muziek is in deze film tof, maar iets minder tijdsgebonden als de muziek in de eerdere films, maar dat merk je haast niet, omdat je vooral volledig wordt meegesleept door het verdrietige verhaal van Rocket Raccoon. De toon in deze film is ook iets anders dan in de andere Guardians-flicks, maar er wordt alsnog heel veel plezier gemaakt door regisseur James Gunn en zijn cast. En dat merk je.

5. Black Mirror (Netflix)

Black Mirror weet ons elk seizoen weer allerlei vreemde, onaangename technologische ontwikkelingen voor te schotelen die soms ook daadwerkelijk bestaan (of in de toekomst nog worden uitgevonden). Dat geldt ook voor het nieuwe seizoen, wanneer we te maken krijgen met een ‘Netflix’-serie die wel heel echt lijkt en een nogal spannend verhaal dat zich in de ruimte afspeelt. We hebben er lang op moeten wachten, maar de nieuwe afleveringen zijn het zeker waard.

6. Platonic (Apple TV+)

Zin in een soort van romantiek? Dat is er ook, en dan ook nog op een leuke manier. Seth Rogen en Rose Byrne stelen de show in Platonic. Het eerste seizoen is nu te zien op Apple TV+ en dat zit vol met grappige momenten, plaatsvervangende schaamte en meer. Een heerlijke comedy over relaties en alles wat daarbij komt kijken.

7. The Idol (HBO Max)

Deze serie is niet voor iedereen. Hij is nogal over de top, maar hij weet mede dankzij zijn einde toch de boel wel goed bij elkaar te knopen. The Idol is met een vrij nieuwe cast bestaande uit onder andere The Weeknd en Lily-Rose Depp. Het vertelt het verhaal over een jonge superster en haar honger naar een nieuwe hit, of een nieuwe partner?

8. Nimona (Netflix)

Wil je genieten van een leuke animatiefilm, dan moet je zeker Nimona kijken. Hij is vrij nieuw en vertelt het bijzondere verhaal over de tiener Nimona, die van gedaante kan verwisselen. Samen met een ridder gaat ze op avontuur, want hij wordt gezocht voor iets wat hij niet heeft gedaan. Zij staat hem bij in al haar vormen, en met haar flinke persoonlijkheid vol ondeugd.

9. Yellowjackets (SkyShowtime)

Yellowjackets is een serie die bijna niet te beschrijven valt. Je kijkt het, en je kunt het niet echt in een bepaald genre duwen. Het duurt ook even voor je snapt waar het over gaat, maar het draait allemaal om een voetbalteam dat in een vliegtuigcrash terechtkomt en ongeveer anderhalf jaar moet zien te overleven. Echter is de serie veel meer dan dat en dat kun je alleen ervaren door het te bingewatchen: de eerste twee seizoenen staan nu op SkyShowtime.

10. The Batman (HBO Max)

Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je lekker in de zon zit, maar mocht het even wat minder goed weer zijn, dan is dit de ideale film om te kijken. Het is lekker duister, maar draait wel om een van de beste superhelden ooit: Batman. Met Robert Pattinson in de hoofdrol en die kan hij goed dragen.

11. The Bear (Disney+)

Het eerste seizoen van deze restaurantserie werd al goed ontvangen, maar het tweede doet dat nog eens dunnetjes over. Een heel andere serie dan alles wat je tot nu toe gezien hebt. Laat je niet misleiden door de naam: dit gaat over voedsel en menselijke relaties, niet zozeer over beren. Een erg indrukwekkende serie.

12. Fleischman is in Trouble (Disney+)

De serie gaat soms door merg en been, maar dat is alleen omdat hij zo goed is. Omdat je de emoties van de mensen zo goed kunt begrijpen. Fleischman is in Trouble gaat over een scheiding en kan soms dramatisch zijn, maar het is bovenal een heel vermakelijke serie die je even doet stilstaan bij wat belangrijk is in het leven.

13. Beef (Netflix)

Beef is een heel grappige serie over twee mensen die knallende ruzie krijgen, maar dat op een nogal sneaky wijze met elkaar uitvechten. Regelmatig zal je denken: Ohnee! En bijna naar de televisie (of je telefoon) willen schreeuwen: de twee gaan heel ver in het zuur maken van elkaars leven. En waarom? Dat blijken veel meer redenen te zijn dan je zou denken. Beef heeft zichzelf ook al bij de awardshows in de kijker gespeeld, dus kijk hem nu vast om helemaal op de hoogte te zijn, maar vooral, omdat het gewoon heel sterk is.

14. The Deepest Breath (Netflix)

Misschien is het niet helemaal een film, want het is niet geacteerd, maar het is wel een documentaire die je gezien moet hebben. The Deepest Breath draait om Alessia Zeccini, een freediver die het wereldrecord wil breken en daar gebruikt ze de hulp van, van Stephen Keenan. Een mooie optekening van gedrevenheid voor wat inspiratie op vakantie. Maar: niet om het zelf ook te proberen uiteraard.

15. Succession (HBO Max)

Succession wordt al jaren bejubeld en dat is niets voor niets. Het laatste seizoen staat nu ook op HBO Max en dat betekent dat je heel veel afleveringen achter elkaar kunt bingen en het hele verhaal van begin tot einde kunt meemaken. Het is een serie waarin veel wordt gepraat, dus daar moet je van houden, maar zit je er eenmaal in, dan grijpt Succession je vast en laat hij je niet meer los, waarschijnlijk nog tot ver na je vakantie.

Wildcard: Avatar: The Way of Water (Disney+)

Toch nog een wildcard, een extraatje, want dit jaar werden we eindelijk getrakteerd op de tweede Avatar-film en er beloven er nog veel te komen, maar we teren nog goed op The Way of Water, want het is een prachtige film waarin door allerlei blauwe wezens toch heel veel menselijke problemen aan de kaak worden gesteld. Maar ook een film die visueel spektakel biedt. Niet meer in de bios, maar wel op Disney+, lekker thuis, of uiteraard: op vakantie.

