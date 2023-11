De Eufy RoboVac X8 Pro beschikt over een Deep Cleaning System met Twin Turbine-technologie. Dit moet zorgen voor een effectievere schoonmaak, tot 1,8 keer beter dan de voorganger van dit model. De Twin Turbine-technologie levert een zuigkracht van twee keer 4.000 Pa. Volgens de fabrikant is deze robotstofzuiger ook zeer geschikt voor mensen met huisdieren. De Active Detangling-rolborstel moet tot 89,3 procent van het haar van huisdieren uit tapijten halen. Deze rolborstel heeft een V-vorm, waardoor vuil beter opgenomen moet worden. Haren moeten daarnaast niet vast blijven zitten door het ingebouwde ontwarringssysteem.

De Eufy RoboVac X8 Pro komt met een thuisstation waar de robotstofzuiger automatisch zichzelf kan opladen én legen. Het zelflegende thuisstation heeft een capaciteit van 2,5 liter in combinatie met een antibacteriële stofzak. Dit moet voldoende zijn voor de opslag van vuil tot wel 45 dagen, uiteraard afhankelijk van hoe vies het huis precies is. De robotstofzuiger brengt het huis in kaart dankzij iPath lasernavigatie, waardoor dit model volgens Eufy zowel overdag als in het donker kan schoonmaken. Via de app heb je allerlei mogelijkheden om schema’s te maken en al jouw voorkeuren met betrekking tot schoonmaken in te stellen.

Prijs en beschikbaarheid

De Eufy RoboVac X8 Pro is per direct verkrijgbaar voor 599 euro. Bekijk de robotstofzuiger op de website van Eufy.