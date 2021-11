‘Amazon Studio wil een serie over Mass Effect-reeks maken’

Het lijkt erop dat Amazon binnenkort gaat werken aan een nieuwe serie, gebaseerd op de populaire videogamereeks Mass Effect. Dat schrijft althans Deadline. Er is nog geen informatie over het project bekend, maar de studio zou wel bijna een deal rond hebben met speluitgever Electronic Arts.

Mass Effect naar Amazon Prime Video?

Zowel Electronic Arts als BioWare, de ontwikkelaar, hebben nog niets over een eventuele serie gezegd. Maar een projectleider van het dit jaar gelanceerde spel Mass Effect: Legendary Edition (een opgepoetste versie van de trilogie) zei eerder al wel dat het slechts een kwestie van tijd is voordat er een Mass Effect-film of -serie verschijnt.

Mocht Amazon inderdaad werken aan een serie over Mass Effect, dan is er meer dan genoeg bronmateriaal en interessante materie. In de drie games (opvolger Andromeda tellen we even niet mee) krijg je de taak om het universum te redden van de Reapers. De Reapers moeten een bepaalde cyclus in stand houden en jij moet er alles aan doen om die cyclus te doorbreken. Tijdens het avontuur ontmoet je veel verschillende personages die zich bij je team kunnen aansluiten en moet je beslissingen maken die het verschil maken tussen leven en dood.

Dar Amazon van alle videostreamingdiensten mogelijk aan het roer staat van dit project, is enigszins te verklaren. Prime Video heeft een succesvolle sci-fi-seriereeks in de vorm van The Expanse en die eindigt binnenkort. Er is dus ruimte voor meer science-fiction. Wanneer de makers goed omgaan met het bronmateriaal dan heeft de dienst goud in handen.