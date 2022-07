Amazon gaat de prijzen van het Prime-abonnement flink verhogen in Europa, zo blijkt uit een artikel op Yahoo. Eerder al werden de prijzen flink hoger in de Verenigde Staten, nu lijkt Europa aan de beurt. Als reden wordt gegeven dat met name de transportkosten flink hoger zijn voor de webwinkelgigant. Als Prime-abonnee krijg je namelijk ook gratis snelle verzending op producten uit de webwinkel.

Dit zorgt er echter ook voor dat Prime Video duurder wordt. De streamingdienst is onderdeel van je Prime-abonnement en vaak één van de hoofdredenen om een abonnement af te sluiten. In Duitsland gaan de prijzen met 30 procent stijgen en gaat een jaarabonnement 89,90 euro kosten. In het Verenigd Koninkrijk stijgen de prijzen met 20 procent. In Frankrijk, Spanje en Italië ben je het duurst uit. Daar stijgen de prijzen zelfs tot 43 procent.

Prijsstijging Prime Video nog onduidelijk voor Nederland

En Nederland dan? Dat is nog een beetje onduidelijk. In Nederland betalen we ‘slechts’ 2,99 euro per maand. Het mag duidelijk zijn dat deze prijs compleet onhoudbaar is in vergelijking met alle landen om ons heen waar een abonnement twee tot zelfs drie keer duurder is, maar het is nog niet bekend wat hier gaat gebeuren.

De prijzen in Europa stijgen vanaf 15 september voor nieuwe klanten en klanten die willen verlengen.