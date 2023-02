Verlichting bij video – Van een sprankje licht tot een briljant beeld

De grote studiolamp

Vroeger was de inzet van grote en zware videolampen met statief op de studioset gewoon een must om een goed verlicht beeld te verkrijgen. Dit zowel betreffende de hoeveelheid en kleur van het licht als de beoogde lichteffecten. Aanvankelijk ging het om veel hitte producerende gloei- en later halogeenlampen. Tegenwoordig om de veel koelere LED-lampen die ook nog eens goed zijn voor de stroomrekening.

In de loop der jaren heeft de studiolamp een flinke technische evolutie doorgemaakt. Nog altijd bestaat de standaard uitrusting uit een kantelbare lampkop/huis met daaraan te bevestigen accessoires en een statief of ophangsysteem. Men spreekt bij enkelvoudige lampkoppen/huizen met kleurinstelling van RGB monolights.

Bij de accessoires zitten dan weer de richtflappen, reflectoren, diffusers, softboxen, paraplu’s, condensors of snuiten voor meer gerichte lichtbundels en (effect-)filters. In de lampkop respectievelijk lamphuis is echter technisch veel veranderd. De hoeveelheid licht is traploos doseerbaar. Er is een ruime keuze aan instelbare kleuren. Naast de standaard Kelvin-waarden voor dag- en kunstlicht ook speciale (voor te programmeren) kleurpaletten. Het instellen gaat zowel via comfortabel grote draaiknoppen als displays met menu’s op het lamphuis. Tevens beschikken geavanceerde studiolampen dikwijls over ingebouwde effecten. Bijvoorbeeld zwaai- en knipperlichten (ook die van hulpdiensten), bliksem, stroboscoop, vuurwerk, laser, tv, kaars en kapotte lamp. Dan behoef je dat straks niet meer bij de montage aan te brengen. Het exact kunnen matchen op/van de huidskleur is heel gewild. De echt geavanceerde modellen zijn kunstmatig intelligent en om maat afregelbaar voor de toegepaste videocamera’s met hun instellingen en het overige omgevingslicht. Meerdere lampen en camera’s kunnen zo ook optimaal met elkaar samenwerken.

In het draadloze tijdperk kan je studiolampen niet alleen op afstand met de smartphone regelen maar ook nog eens in groepen schakelen. Die groepen zijn dan bijvoorbeeld afzonderlijk te regelen op intensiteit, lichtval, effect en kleur. Professioneel wordt veelal de aansturing via DMX ingezet.

Videolampen kunnen op zwaardere accu’s werken. Voor gebruik in de studio verdient netspanning de voorkeur tenzij je vrij met een portable light wilt bewegen. Voor een goede studiolamp betaal je weliswaar wat meer maar qua resultaat een prima investering.