Sony lanceert ultra-wide FE 20-70mm F4 G lens

Met een ultra-wide zoombereik van 20 mm tot 70 mm en een constant F4-diafragma biedt de FE 20-70mm F4 G lens hoogwaardige optische prestaties in een compact, lichtgewicht objectief. Dit is mogelijk dankzij Sony’s lensontwerp en XD (extreem dynamische) lineaire motortechnologie. In combinatie met een compacte spiegelloze camera levert dit objectief hoogwaardige beeldkwaliteit in vrijwel elke situatie en bij alle brandpuntsafstanden. Bovendien maakt het ultra-wide zoombereik van 20 mm het mogelijk een brede beeldhoek te behouden bij video-opnamen met een beeldverhouding van 16:9 of 2.35:1.

Met twee AA (advanced aspherical) elementen, één asferisch element, drie ED (Extra-low Dispersion) glaselementen en één ED asferisch element, corrigeert het geavanceerde optische ontwerp van deze lens tegelijkertijd chromatische en sferische afwijkingen voor hoge optische prestaties over het hele zoombereik. Geoptimaliseerde coatings zorgen voor hoge weerstand tegen lichtvlekken en beeldschaduwen, voor een buitengewoon contrast en helderheid. Een bokeh wordt bereikt met full-frame beeldsensoren en wordt verder versterkt door een cirkelvormig diafragma met 9 lamellen en optimaal afgestemde sferische afwijkingen.

De korte minimale focus afstand van de FE 20-70mm F4 G lens maakt het eenvoudig om rondom onderwerpen te manoeuvreren, zoals kleine bloemen, om de ideale hoek te vinden (0,3 meter aan de brede kant en 0,25 meter aan de telestand van het zoombereik bij gebruik van AF). De maximale vergroting is 0,39x voor dynamische, gedetailleerde close-ups.

De focusgroep van het objectief wordt aangedreven door twee van Sony’s nieuwste XD lineaire motoren, die een hoge stuwkracht leveren voor een snelle, stille en trilling arme focusaandrijving. De stuwkrachtefficiëntie is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van eerdere modellen, wat resulteert in een toename van de AF-snelheid met 60%. De volgprestaties zijn ook verbeterd ten opzichte van eerdere modellen, waardoor bewegende onderwerpen gevolgd kunnen worden met een consistente betrouwbaarheid en precisie. Betrouwbare tracking wordt bereikt bij het maken van continue foto’s van snel bewegende onderwerpen met maximaal 30 beelden per seconde met de A1 body.

De FE 20-70mm F4 G lens beschikt over de nieuwste lenstechnologie om focus breathing, focus verschuiving en axiale verschuiving bij het zoomen te verminderen. Hierdoor kunnen beelden van de hoogste kwaliteit worden vastgelegd. Dit objectief is ook ontworpen voor een stille werking bij filmopnamen, met geavanceerde lineaire XD-motoren en een nieuw ontwikkelde diafragma-eenheid die ruis en trillingen drastisch verminderen. De Active Mode-beeldstabilisatie van Alpha camera’s is zeer effectief bij het ultra-wide 20 mm zoombereik van de FE 20-70mm F4 G lens. Hierdoor wordt er een hoogwaardige beeldstabilisatie bereikt met behoud van een grote beeldhoek. Dit kan met name nuttig zijn voor het maken van soepele, stabiele opnamen uit de hand.

Focus is vooral van belang bij het maken van 4K- of 8K-films met een hoge resolutie. De FE 20-70mm F4 G lens werkt met camerabody’s uit de Alpha-serie om zo nauwkeurig scherp te stellen en snel bewegende onderwerpen soepel te volgen. Dit kan dankzij de twee krachtige XD lineaire motoren en een hoogwaardig besturingssysteem in een compact, lichtgewicht objectief. Ook is er de mogelijkheid om het scherpstellen aan de camera over te laten wanneer je solo fotografeert. Linear Response MF zorgt ervoor dat de scherpstelring direct en lineair reageert op subtiele bediening bij handmatig scherpstellen en een onafhankelijke diafragmaring biedt directe, intuïtieve diafragmaregeling.

De onafhankelijke focus-, zoom- en diafragma ringen van de nieuwe FE 20-70mm F4 G lens hebben een geoptimaliseerde diameter, breedte en positionering voor volledige controle bij het maken van foto’s en maximale veelzijdigheid bij video-opnamen. Op twee plaatsen zijn aanpasbare focus knoppen aangebracht voor eenvoudige toegang en handige bediening. De focus schakelaar aan de zijkant van het objectief maakt het mogelijk te schakelen tussen autofocus en handmatige scherpstelling om snel te kunnen inspelen op veranderende opnameomstandigheden. Hoewel het objectief een ulta-wide angle kent, is het compatibel met circulaire polarisatiefilters aan de rand van het objectief, zodat de gebruiker volledige creatieve controle heeft. Het bevat ook een Iris Lock schakelaar om ongewenste veranderingen tijdens het fotograferen te voorkomen. Ten slotte heeft de FE 20-70mm F4 G lens een stof- en vochtbestendig ontwerp en is het voorste lenselement voorzien van een fluorcoating die vingerafdrukken, stof, water, olie en andere verontreinigingen afstoot.

Prijzen en beschikbaarheid

De nieuwe FE 20-70mm F4 G lens zal in februari 2023 verkrijgbaar zijn bij diverse erkende Sony dealers voor een adviesverkoopprijs van 1600 euro.