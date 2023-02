Sony lanceert full-frame FE 50mm F1.4 GM lens

De nieuwe 50mm prime lens beschikt over een compact en lichtgewicht design. Het diafragma van f/1.4 levert volgens Sony eersteklas beeldkwaliteit op met natuurlijk gerenderde bokeh waar de G Master-serie lenzen bekend om staat. Controle van sferische aberratie in zowel de ontwerp- als de fabricagefase van deze lens draagt bij aan een prachtige bokeh. De lens biedt natuurlijk gerenderde bokeh met een 11-bladig rond diafragma. Daarnaast wordt een scherp realisme geboden over het gehele maximale diafragmabereik. Dit objectief creëert een bijna perfect cirkelvormige bokeh en is met f/1.4 ideaal voor een verscheidenheid aan opnamescenario’s. De lens is ideaal te gebruiken voor portretten, landschappen, reizen en bruiloften.

De lens is voorzien van twee XA-elementen (extreem asferisch) die veldkromming en de meeste soorten aberratie effectief corrigeren. Deze lens is ook ontworpen met één ED-glaselement (extra lage dispersie) dat chromatische aberratie onderdrukt om heldere en scherpe beelden te behouden zonder dat er sprake is van colour bleeding. De ontwerpcombinatie van de XA- en ED-elementen helpt bij het bereiken van een hoge resolutie over het gehele frame. Sony’s originele Nano AR Coating II op de lens onderdrukt reflecties, zelfs in scènes met tegenlicht. De minimale focusafstand van de FE 50mm F1.4 GM bedraagt slechts 0,41 meter en schakel je autofocus in, dan is de maximale vergroting 0,16x. De lineaire XD-motoren en het besturingsalgoritme optimaliseren de respons van besturingssignalen, zodat scherpstellen nauwkeurig verloopt en trillingen worden geminimaliseerd voor een verfijnde, stille AF-werking.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe FE 50mm F1.4 GM zal begin maart 2023 beschikbaar zijn bij verscheidene Sony dealers voor een geschatte retailprijs van 1700 euro.